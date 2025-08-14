Varebiler fra lastbilproducent runder 4.000 registrerede enheder
Torsdag 14. august 2025 kl: 10:29Af: Redaktionen
På otte år har varebilen MAN TGE fået et fast greb om varebilsmarked i Danmark. I dag kører der godt 4.000 MAN TGE'ere rundt med danske nummerplader
|
- Da vi gik ind på varebilsmarkedet, var vi bevidste om, at vi skulle gøre tingene anderledes. Vi kommer fra lastbilverdenen, hvor driftsikkerhed, sikkerhed og hurtig og professionel kundeservice er alfa og omega. Den tilgang tog vi med, da vi lancerede MAN TGE - og det har været nøglen til succesen, siger Nicolai Sperling, der er salgsdirektør for varebilerne hos MAN Truck & Bus Danmark.
MAN valgte fra første dag at gå forrest på sikkerhed, hvor aktiv nødbremse blev standardudstyr fra lanceringsdatoen. MAN TGE blev også den første i segmentet med følgende udstyr som standard:
- LED-lys i varerummet
- Bakkamera som sikkerhedsfeature
- Fuld LED-forlygter
- Vi er de professionelles valg, fordi vi selv er professionelle. Vores sælgere arbejder udelukkende med erhvervskunder, og vi trækker på vores landsdækkende netværk af værksteder til at tilbyde truck service også til varebilskunderne. Det giver en service- og driftssikkerhed, man normalt kun forbinder med lastbiler – men som vi nu har bragt ind i varebilssegmentet. Med afsæt i mange års erfaring fra lastbilsegmentet har MAN udviklet TGE med løsninger, der møder de professionelle brugeres behov i hverdagen – fra sikkerhedssystemer til funktioner, der letter arbejdet, siger Nicolai Sperling.
MAN TGE bygger på samme varebilplatform som VW Crafter og Mercedes-Benz Sprinter.
