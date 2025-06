Knap tre ud af fire døde er mænd

STATISTIK OVER TRAFIKULYKKER:

Fredag 13. juni 2025 kl: 15:41

Af: Redaktionen

Selvom der sidste år blev kørt flere kilometer på vejene i Danmark end i 2023, markerer 2024 sig som det år med næstlaveste antal trafikdræbte nogensinde. Det fremgår af Vejdirektoratets årsrapport om trafikulykker i 2024, som nu er udkommet.









Årsrapporten om trafikulykker viser som nævnt ovenfor, at mænd oftere kommer til skade i trafikken - også når man tager højde for, at mænd kører mere end kvinder.









I 2024 var knap tre ud af fire, der døde som følge af trafikulykker, mænd. Mænd udgjorde også den største andel blandt de tilskadekomne.









Ifølge Vejdirektoratets rapport har tendensen har været den samme over en længere årrække, hvor der hvert år har været stort set den samme fordeling mellem mænd og kvinder, der har mistet livet i trafikulykker.









Afdelingsleder i Vejdirektoratet, Marianne Foldberg Steffensen, peger på, at tallene i den seneste årsrapport vidner om, at der er tale om en reel ulighed mellem kønnene, som er vigtig at have i baghovedet for alle, der arbejder på at forbedre trafiksikkerheden.









- Det er ingen overraskelse, at mænd er overrepræsenteret i ulykkerne. Hvad der måske kan være mere overraskende er, at det ikke bare skyldes, at mænd bruger mere tid i trafikken, siger Marianne Foldberg Steffensen og fortsætter:









- Vi ved, at forskellen blandt andet skyldes en højere risikovillighed hos mandlige trafikanter.









For eksempel er der flere mænd end kvinder, der kommer til skade eller mister livet i en personbil. I de seneste fem år har 55 procent af de døde og tilskadekomne i personbiler været mænd, mens de i samme periode tilbragt 52 procent af den samlede tid, der blev tilbagelagt i personbiler i trafikken.









Mænd er også overrepræsenteret i cykelulykker

Forskellen på kønnene gør sig gældende på tværs af næsten alle transportmidler, fremgår det af rapporten.









Det gælder eksempelvis blandt cyklister og fodgængere, hvor mænd udgjorde en større andel af de dræbte end kvinder set i forhold til den tid, de to køn tilbringer som trafikanter på cykel eller til fods.









Derudover viser tallene, at 57 procent af de dræbte og tilskadekomne på cykel i perioden 2020-2024 var mænd.









- Mænd tilbragte i samme periode 53 procent af de kørte kilometer på cykel, hvilket altså igen er med til at understrege, at mænds højere andel af ulykker ikke alene kan forklares med, at de også cykler mere, siger Marianne Foldberg Steffensen.









- Der synes ellers at være blevet skabt en fortælling om, at det især er kvindelige cyklister, der kommer til skade i trafikken. Men virkeligheden er, som tallene viser, faktisk en anden, siger hun.









Status over 2024:

2024 blev med 0,4 procent flere kørte kilometer end året før et år med stigende trafik på de danske veje

Til trods for de flere kørte kilometer var der i 2024 historisk få, der kom til skade i trafikken. I alt kom 2.374 personer til skade, og det tal fordeler sig på 1.526 alvorligt tilskade­komne og 848 lettere tilskadekomne

I alt mistede 145 personer livet i trafikken i 2024, hvilket også er det antal, der blev meldt ud i forbindelse med Vejdirektoratets foreløbige opgørelse ved årsskiftet i januar. Det endelige ulykkestal bliver sædvanligvis offentliggjort i juni

I perioden fra 2019-2023 var der i gennemsnit 162 trafikdræbte pr. år. De 145 dræbte i 2024 svarer til et fald på 10 procent i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år









her: Interesserede kan læse rapporten ”Trafikulykker for året 2024”





