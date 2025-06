- Det er et væsentligt fremskridt for vejgodstransporten

TRANSPORTORGANISATION OM NY SAMLET LOV OM SYN OG GODKENDELSE AF KØRETØJER:

Fredag 13. juni 2025 kl: 13:45

Af: Redaktionen ITD hilser den nye lov, der gælder fra 1. juli i år, velkommen og fremhæver særligt mulighederne for, at transportvirksomhederne ikke længere behøver at trække sættevogne halv- eller heltomme til Danmark, når det skal gennem det lovpligtige periodiske synKøretøjsteknisk ekspert og chefkonsulent i ITD, Steffen Johannsen, peger på, at Folketinget har lyttet til ITD’s anbefaling om at gøre det muligt at anerkende periodiske syn af dansk indregistrerede køretøjer foretaget i andre lande.- Det er et væsentligt fremskridt for vejgodstransporten, hvor mobilitet og fleksibilitet er helt afgørende. Men også for klimaet, der har lidt helt unødvendigt under den hidtidige model, siger han og fortsætter forklarende:- Indtil nu har tusindvis af især sættevogne skullet køres hele vejen tilbage til Danmark alene for at blive synet.Steffen Johannsen finder det dog beklageligt, at den nye ordning i første omgang tilsyneladende kun kommer til at omfatte påhængskøretøjer.- Hvis det her for alvor skal batte noget som et effektiviseringstiltag, er der behov for, at både påhængskøretøjer og motorkøretøjer er omfattet - og for, at det lovpligtige årlige ADR-eftersyn tilsvarende kan udføres i udlandet. Mange sættevogne, som primært har lange ophold i udlandet, har nemlig også en tilknyttet ADR-godkendelsesattest, påpeger han.ITD mener, at den nye synslov er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og at fokus nu bør rettes mod en opdatering og harmonisering af EU-reglerne. Udover at sikre gensidig anerkendelse af periodisk syn foretaget i andre EU-lande, er det også væsentligt at få ændret ADR-konventionen, som aktuelt forhindrer, at det tekniske ADR-eftersyn kan udføres i udlandet.Interesserede kan se lovforslaget som det blev vedtaget efter tredjebehandlingen i Folketinget onsdag 11. juni