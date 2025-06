Antallet efter fem måneder ligger 4,7 procent under sidste år

NYREGISTREREDE TUNGE LASTBILER:

Fredag 13. juni 2025 kl: 11:52

Af: Redaktionen Det samlede antal nyregistrerede lastbiler dækker over både fremgang og tilbagegang. Volvo Trucks og Scania er gået frem med henholdsvis 22 og 38 nyregistreringer og tegner sig dermed for en markedsandel på samlet 72,1 procent (Volvo Trucks med 36,76 og Scania med 35,33) efter årets første fem måneder. Sidste år tegnede de to mærker sig for en samlet markedsandel på 65,4 procent.









De øvrige lastbiler må, som det fremgår af nedenstående tabel, der er baseret på de seneste registreringstal fra Bilstatistik.dk, notere et fald i antallet af nyregistrerede lastbiler. i Danmark.







Nyregistrerede lastbiler over 16 tons Mærke Januar - maj 2025 Januar - maj 2024 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 644 36,76 % 622 33,80 % Scania 619 35,33 % 581 31,58 % Mercedes-Benz 222 12,67 % 313 17,01 % MAN 155 8,85 % 171 9,29 % DAF 55 3,14 % 74 4,02 % Renault Trucks 29 1,66 % 33 1,79 % Iveco 28 1,60 % 33 1,79 % BMC - - 2 0,11 % Dennis Eagle - - 2 0,11 % Ford Trucks - - 8 0,43 % Rosenbauer - - 1 0,05 % I alt 1.752

1.839



(Kilde: Bilstatistik.dk)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.