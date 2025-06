Bredt flertal af befolkningen vil forbyde lange dyretransporter

ORGANISATION FOR DYREVELFÆRD

Torsdag 12. juni 2025 kl: 10:46

Af: Redaktionen (Grafik og kilde: Dyrenes Beskyttelse og Verian)

Dyrenes Beskyttelse fremhæver i forbindelse med undersøgelsens resultat, at godt 16,7 millioner levende grise danske grise kom ud at køre sidste år - over 13,2 millioner blev transporteret i mere end otte timer.









Med udgangspunkt i undersøgelsen lyder det fra Dyrenes Beskyttelse, at befolkningens ønske om at sætte en stopper for de lange dyretransporter stiger i takt med, at den danske eksport af levende grise fortsætter med at stige.









Ifølge undersøgelsen, som Verian har lavet for Dyrenes Beskyttelse er 78 procent af borgerne i Danmark helt eller delvist enige i, at det skal være slut med at sende levende dyr ud på lange transporter over otte timer, mens 12 procent angiver, at de er helt eller delvist uenige.









- Det er et stærkt signal fra den danske befolkning, som ikke er til at tage fejl af. Dyrene har krav på bedre beskyttelse end de får i dag, og det er ganske enkelt ikke acceptabelt, at levende dyr fragtes så længe under trange og stressende forhold. Et klart flertal af danskerne bakker op om kampen for at få indført en øvre grænse på otte timer, og det bliver politikerne nødt til at handle på, siger Britta Riis, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse.









Organisationen fremhæver, at undersøgelsen også viser, at opbakningen ikke begrænser sig til enkelte grupper, men at der er bred enighed om behovet for at sætte en stopper for de lange dyretransporter uanset køn, alder, landsdel og på tværs af hele det politiske spektrum.









- Det er sjældent, at befolkningen er så rygende enige om et emne. Det viser, at kampen for dyrevelfærd ikke er en nicheinteresse, men at der er et bredt forankret ønske i befolkningen. Om ens politiske ståsted er til højre, venstre eller midtimellem, så vil danskerne have sat en stopper for, at levende dyr stuves sammen på lastbiler og sendes på tværs af kontinentet, fremfører Britta Riis.









Budskab fra Dyrenes Beskyttelse: Politikerne skal lytte til befolkningen

Danmark overtager EU-formandskabet 1. juli og får dermed en central rolle i at forme EU’s arbejde i andet halvår af 2025. Dyrenes Beskyttelse mener, at det danske EU-formandskab kommer på et afgørende tidspunkt for dyrevelfærden i Europa, da revisionen af den 20 år gamle EU-lovgivning om dyretransport i øjeblikket er i gang.





Den nuværende lovgivning tillader, at levende grise kan transporteres i op til 24 timer uden krav om pause eller hvil - et forhold, der bliver udnyttet. Dansk landbrug har ifølge Dyrenes Beskyttelse udviklet sig til at være EU’s største eksportør af smågrise.









I den gældende EU-lovgivning, der trådte i kraft tilbage i 2005, står der, at:





”transport over lange afstande af dyr, herunder til slagtning, må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt”.









Siden da er der sket mere end en femdobling i antallet af grise, som sendes fra Danmark og ud på lange transporter på over otte timer. Dyrenes Beskyttelse peger på, at danske svineproducenter i de senere år har sendt flere grise levende til opfedning og senere slagtning i udlandet, end de opfeder og får slagtet i Danmark.









- Danmark har som det mest svineeksporterende land i EU både en gylden mulighed og et særligt ansvar til at bruge sit formandskab til at højne den lovmæssige beskyttelse af de mange millioner levende dyr, som hvert år transporteres rundt i Europa, siger Britta Riis og fortsætter:









- Befolkningen har givet regeringen et meget tydeligt mandat til at sætte dyrevelfærden og et stop for de lange dyretransporter højt på dagsordenen under sit EU-formandskab. Nu er det op til regeringen at arbejde for en grænse på otte timers transporttid, som befolkningen ønsker.









Rejsemål for levende grise fra Danmark:

Lande i EU er eksempelvis Tyskland, Polen, Italien og Rumænien

Lande uden for EU er eksempelvis Serbien, Malaysia, Vietnam, Mexico og Brasilien





Lidt om undersøgelsen:

Dyrenes Beskyttelse har undersøgt danskernes holdning til en række politiske spørgsmål om dyrevelfærd. De spørgsmål har Verian - tidligere Gallup og Kantar - undersøgt blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning bestående af 1.004 respondenter

Metode: Interview i onlinepanel

Dataindsamling: Fra 1. maj til 8. maj 2025

Målgruppe: Den danske befolkning på 18 år eller derover, repræsentative i forhold køn, alder, region, uddannelse og parti ved seneste folketingsvalg

Databehandling: Datamaterialet er vejet efter køn, alder, region, uddannelse og partivalg ved seneste folketingsvalg





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.