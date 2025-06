Lastbilforhandler i Odense skifter ejer

Onsdag 11. juni 2025 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Salget af Hedin Nordic Truck Retail A/S Odense er gennemført med virkning fra søndag 1. juni, og handlen mellem Hedin Nordic Truck og REA Erhvervsbiler omfatter driften af salgs- og serviceforretningen samt de tilhørende bygninger i Odense.









Hedin Nordic Truck Retail A/S Odense har hidtil været den eneste importørejede filial af Hedin Nordic Truck i Danmark, mens resten af Iveco's landsdækkende salgs- og servicenetværk varetages af uafhængige forhandlere. Med salget til REA Erhvervsbiler, der har afdelinger i Roskilde, Avedøre Holme, Glostrup, Slagelse og Næstved, bliver Iveco i Odense en integreret del af en af Danmarks største Iveco-forhandlere med i alt seks afdelinger.









Fokus på at skabe værdi for kunderne

- Alt hvad vi gør, skal skabe en tydelig merværdi for vores kunder og vores forretning. Kan vi sikre gladere kunder og sælge flere vare- og lastbiler ved selv at eje en forhandler, så gør vi det. Men hvis ikke, så er ejerskabet i sig selv ikke afgørende for os, siger John Hurtig, der er administrerende direktør i Hedin Nordic Truck.









- Med salget af vores eneste danske forhandler til REA Erhvervsbiler kan vi i stedet sætte fuld fokus på at blive endnu mere effektive i vores arbejde som importør. På den måde sikrer vi, at vi kan agere hurtigt, når markedet, forhandlernetværket og ikke mindst kunderne efterspørger det, siger han videre.









REA Erhvervsbiler har over 50 års erfaring med Iveco og er flere gange blevet kåret til årets Iveco-forhandler. REA Erhvervsbiler's nye fynske afdeling markerer første ekspansion udenfor Sjælland, hvor REA Erhvervsbiler har fem afdelinger.









- Vi er meget glade for overtagelsen af Hedin Nordic Truck Retail A/S Odense. Med denne investering styrker vi vores position og kan dermed tilbyde kunderne endnu stærkere service og et mere effektivt netværk, siger Gert Hansen, der er administrerende direktør hos REA Erhvervsbiler.





Lidt om Hedin Nordic Truck:

Hedin Nordic Truck er nordisk importør af Iveco-erhvervskøretøjer

Hedin Nordic Truck er en del af svenske Hedin Mobility Group

Hedin Nordic Truck har nordisk hovedkontor i Albertslund



Lidt om Rea Erhvervsbiler: Rea Erhvervsbiler har fem afdelinger på Sjælland - Roskilde, Avedøre Holme, Glostrup, Slagelse og Næstved - samt en på Fyn - Odense

Autoriseret salg og service af hele Iveco's modelprogram

Årets Iveco-forhandler i 2018, 2020, 2021 og 2023





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.