Testchauffør ser tilbage på 40 år med italienske lastbiler

Onsdag 4. juni 2025 kl: 13:31

Af: Redaktionen Jørgen Andreassen har gennem 40 testet små og store biler fra Iveco.

Når Iveco i år markerer sit 50-årsjubilæum står Jørgen Andreassen, testchauffør og produktspecialist hos Hedin Nordic Truck (tidligere Iveco Norden) også midt i festlighederne. Han kan se tilbage på 50 år i landtransportbranchen, hvoraf han har været de 40 år hos Iveco.









- Jeg startede som mekaniker hos Scania og kom hurtigt videre til Iveco. Jeg har diesel i blodet, og jeg tror på fremtiden for transportbranchen. I dag har vi løsninger, der kan matche hvem som helst, og jeg mener oprigtigt, at Iveco er et af de mest fremsynede mærker på markedet, siger Jørgen Andreassen.









Et specielt liv på fire hjul

Vejen til Jørgens 40-års jubilæum hos Iveco begyndte i 1986, da han blev ansat i logistikafdelingen, men det varede ikke længe, før han endte bag rattet som testchauffør.









- Jeg har været med til at testkøre og lancere modeller som TurboStar, EuroCargo og nu S-Way. Det har ikke bare været et job. Det har været en livsstil, siger han og fortsætter:









- Vi bestilte biler fra Italien med telefon og telex, og alle forhandlere blev ringet op én efter én. Vi havde it, men det kørte på disketter. Det var en helt anden hverdag end i dag, men utroligt lærerig.









Som testchauffør har han kørt tusindvis af kilometer med fisk, kød og industrivarer - ofte tværs gennem Europa.









- Jeg har kombineret arbejde og hobby, deltaget i lanceringer i Italien, kørt på testbaner i Spanien, bygget messer i hele Norden og holdt fest på parkeringspladser med kolleger fra Sverige, Norge og Danmark. Det var en slags cowboyliv, men det gav mig energi. Og jeg har været stolt - både af arbejdet og af de mennesker, jeg har gjort det sammen med, siger Jørgen Andreassen.









Sad bag rattet og kørte forrest i udviklingen

Transportbranchen har været i konstant forandring - og udviklingen har især været mærkbar for dem, der har været med i flere end et par årtier.









- Det er næsten ikke til at genkende. Før var der dårlig isolering, køjen var en hård plade, og du hørte regnen tromme mod taget hele natten. Nu er det som at ligge på et lille hotelværelse på hjul. Sikkerheden og motorudviklingen er på et helt andet niveau. Elektroniske assistenter, bedre bremser og bedre udsyn - det handler ikke kun om komfort, men om at komme sikkert frem, fremhæver Jørgen Andreassen og peger i den sammenhæng på, at chaufførfaget har ændret sig markant.









- Køjen var en hård plade, og regnen trommede mod taget hele natten, mindes Jørgen Andreassen fra den gamle lastbil. Efter fem årtier i branchen har han set, hvordan komfort og teknologi har forvandlet chaufførfaget. (På billedet: Jørgen Andreassen).













- Før skulle du virkelig kunne køre bil. Du skulle kende lyden af motoren, vide hvornår du skulle skifte gear og være fysisk til stede i hvert ratgreb. Nu hjælper teknologien dig med meget af det - automatgear og digitale instrumentbrætter. Det gør jobbet mere sikkert - og bedre for kroppen på langt sigt. Men det stiller også andre krav. Du skal stadig være opmærksom - bare på en anden måde.









Klimaforandringerne har også præget udviklingen.

- CO2-fokusset har sendt branchen i en ny retning. Iveco har været tidligt ude, og det er spændende at se, hvordan biogas, biodiesel og elektriske løsninger udvikler sig. Jeg tror ikke, at én løsning passer til alt, Men biogas er allerede et modent alternativ, som fungerer utroligt godt, især her i Norden, hvor infrastrukturen er på plads og afstandene er lange.









Et par råd til næste generation - og fuld fart fremad

Med 50 år i branchen har Iveco-testkøreren oplevet det meste. Han har også nogle klare råd til unge, der i dag overvejer et arbejdsliv bag rattet.









- Man skal ikke ofre hele sit liv for jobbet, men man skal brænde for det. Det er et erhverv, der giver dig frihed, ansvar og oplevelser, men også et miljø, hvor du skal turde sige din mening og dele dine idéer. Det har altid været min drivkraft. Vær nysgerrig, byde ind og vær ikke bange for at tage plads, siger Jørgen Andreassen, der vil fortsætte i sit nuværende tempo, selvom han har 50 år i transportbrancen bag sig med et passende antal kilometer.









- Jeg har været med hele vejen fra analoge dage til digitale dashboards. Og jeg glæder mig stadig til at tage på arbejde. Der sker hele tiden noget og vi har kun set begyndelsen. Jeg glæder mig til at se, hvad det næste bliver.









Lidt om Iveco's 50 år:

1975: Iveco blev grundlagt som et resultat af en fusion mellem fem europæiske lastbil- og motormærker

1985: Introduktion af den første Iveco Daily - en model, der hurtigt blev et symbol på pålidelighed og fleksibilitet i segmentet for lette lastbiler

1998: Iveco lancerer sin banebrydende Cursor-motor, kendt for sin kraft og brændstofeffektivitet

2001: Iveco Stralis introduceres som topmodel til langdistancetransport med øget ydeevne og avancerede teknologiske løsninger

2012: Iveco præsenterer den første serie af lastbiler, der kan køre på biogas - et vigtigt skridt mod alternative drivmidler for at reducere transportens emissioner

2017: Iveco S-WAY lanceres som en intelligent og teknologisk avanceret lastbil, der er udviklet for at forbedre chaufførens komfort og mindske brændstofforbruget

2021: Iveco ON, der er en digital platform, introduceres for at give vognmænd og chauffører værktøjer til at optimere flåder og køreeffektivitet i realtid

2021: Iveco begynder at tilbyde elektriske drivlinjer i flere modeller og markerer et skift mod mere bæredygtige alternativer til bytransport

2024: Iveco samarbejder med Metallica på bandets verdensturné, der gennemføres med nuludslip ved hjælp af Iveco's elektriske og biogasdrevne lastbiler

2025: Iveco fejrer sit 50-årsjubilæum med fortsat fokus på innovation, effektive løsninger og bæredygtige alternativer som elektricitet og brint





