Bedre vejmarkering på smalle veje i åbent land vil gavne trafiksikkerheden

Onsdag 4. juni 2025 kl: 13:13

Af: Redaktionen

En betydelig andel af de alvorlige trafikuheld på smalle veje i åbent land er ifølge Havarikommissionen for vejtrafikulykker eneuheld og frontalkollisioner. Disse uheld sker blandt andet på smalle veje uden længdeafmærkning.





Den manglende afmærkning kan have betydning for trafikanternes erkendelse af vejforløbet og placering på vejen, særligt i mørkt og fugtigt føre. Bedre vejmarkering på smalle veje i åbent land vil bidrage til at øge trafiksikkerheden og formentligt forhindre alvorlige trafikuheld.





Det fremgår af konklusionen i den rapport, som Sweco har udarbejdet for Vejdirektoratet med titlen "Bedre afmærkning af smalle veje i åbent land" og afleveret i april til Vejregelgruppen.









Behov for justering af regler og praksis

Hos Asfaltindustrien har direktør Jakob Svane læst den nye rapport med interesse. Han håber og forventer, at der nu bliver justeret i reglerne, så flere smalle veje i det åbne land får enten midtlinjer eller kantlinjer. Desuden peger han på behovet for, at vejmarkeringerne holdes ved lige for at forblive effektive til at forbedre trafiksikkerheden.









- Rapporten bekræfter jo i grunden det, som man måtte formode - at flere vejstriber bidrager til mere sikker kørsel og øget trafiksikkerhed. Jeg forventer, at Vejregelgruppen kommer til at drøfte en tilpasning af reglerne for vejstriber, siger Jakob Svane og fortsætter:









- De vejmarkeringer, som rapporten så at sige anbefaler, er designet til at blive overkørt. Derfor må man også forvente, at det bliver nødvendigt med ret hyppige genmarkeringer, så vejmarkeringerne kan blive ved med at bidrage til trafiksikkerheden.









Erfaringer og test viser vejen

Rapporten om bedre vejmarkering på smalle veje i åbent land er skrevet på baggrund af et studie af praksis, erfaringer og undersøgelser fra ind- og udland samt en praktisk test med henholdsvis kantlinjer og midterlinjer på fire udvalgte vejstrækninger i Viborg Kommune.





En ad hoc-gruppe bestående af Thomas Skallebæk Buch (Vejdirektoratet) som projektleder, Rikke Rysgaard (Havarikommissionen for vejtrafikulykker), Per Bundgaard Øster (Vejdirektoratet), Henrik Bützau Hasling (Esbjerg Kommune) og Niels Hansen (Systemafspærring) har bidraget med input og sparring til rapporten.





Kantlinjer og midtlinjer på de udvalgte teststrækninger blev udført som midlertidig bemaling, der alt andet lige er mindre synligt for bilisterne end blivende vejmarkering udført med termoplast. Alligevel viser testen, at flere bilister placerede sig mere hensigtsmæssigt på de opstribede veje. Både alene på lige strækninger, i kurver og i mødet med andre trafikanter.









- Det er glædeligt, hvis rapporten medfører, at vi får mulighed for at øge trafiksikkerheden med midtlinjer eller kantlinjer på flere smalle veje i åbent land, siger Jesper Wraae-Bess, der er administrerende direktør Saferoad Services, der har specialiseret sig i vejafmærkning.









- Hos Saferoad arbejder vi hele tiden på at forbedre trafiksikkerheden, og vi vil glæde os til at etablere og vedligeholde bedre vejmarkeringer på smalle veje i åbent land.









her: Interesserede kan hente rapporten"Bedre afmærkning af smalle veje i åbent land"





