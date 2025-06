Tirsdag morgen tog Kalundborg imod en ny el-færge

Tirsdag 3. juni 2025 kl: 12:03

Af: Redaktionen Tirsdag klokken 8 lagde den elektriske færge »Nerthus« til kaj i Kalundborg.

El-færgen er er egentlig bygget til Alslinjen, der forbinder Bøjden på Fyn med Fynshav på Als. Men søsterskibet Tyrfing, der bliver bygget til Samsølinien også er forsinket på det tyrkiske værft, har Molslinjen lavet en færgerokade, som sender Nerthus til Samsølinjen.









- Trafikken på Samsølinjen stiger meget om sommeren, så vi og Samsø har brug for den kapacitet, som en ny og større el-færge kommer med, og så har vi andre færger, som passer trafikken på den lidt mindre sommerudsatte rute mellem Als og Fyn, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.









Molslinjen forklarer, at de medarbejdere, der skal sikre driften af Nerthus, skal gennem et intensivt forløb. Færgen skal gøres klar til sejlads i Danmark, besætningerne skal trænes, og der skal gennemføres de krævede lovpligtige syn og øvelser, så myndighederne kan give tilladelse til, at Molslinjen kan sende Nerthus ud i farvandet mellem Ballen og Kalundborg.









Rederiet forventer, at den nye el-færge kan tage sin første elektriske tur på den første morgenafgang fra Ballen mandag 16. juni.

