Bilister i Danmark er gode til at holde til højre - hvis de selv skal sige det

Tirsdag 3. juni 2025 kl: 11:07

Farlige situationer og trængsel



Argument - bilisterne i højre bane kører for langsomt



Lidt om spørgeundersøgelse om at holde til højre:

I meget høj grad - 51 procent

I høj grad - 41 procent

I nogen grad (Cirka halvdelen af de gange, du burde) - 8 procent

I lav grad - under 1 procent

Slet ikke - under 1 procent

I meget høj grad - 2 procent

I høj grad - 25 procent

I nogen grad (Cirka halvdelen af de gange, de burde) - 53 procent

I lav grad - 19 procent

Slet ikke - 1 procent

Bilerne i højre spor kører for langsomt - 36 procent

Jeg holder altid til højre - 23 procent

Jeg er bange for ikke at kunne komme ud i venstre spor igen - 20 procent

Jeg generer ikke nogen ved ikke at trække ind - 18 procent

Det er utrygt at ligge i sporet med lastbiler - 16 procent

Det er besværligt at skifte vognbane ofte - 9 procent

Jeg behøver ikke holde til højre, hvis jeg kører den tilladte hastighed - 3 procent

Andet - 6 procent

Ved ikke - 8 procent

Antal respondenter: 1.035

Målgruppe: Bilister 18+ år, der har kørt på motorvej inden for de seneste tre måneder.

Af: Redaktionen 92 procent af trafikanterne mener, de er gode til at holde til højre. På vejene ser virkeligheden dog ikke altid sådan ud. (Foto: Jesper Christensen)Hvis man spørger bilisterne, mener de fleste, at de generelt er rigtig gode til at holde til højre på motorvejen. Det viser en ny rundspørge, som Epinion har gennemført for Vejdirektoratet blandt bilister i Danmark.I undersøgelsen svarer 92 procent, at de i høj eller meget høj grad holder til højre, når der er plads til at gøre det.Når de samme bilister bliver bedt om at vurdere, hvor gode deres medtrafikanter er til at gøre det samme, er billedet et andet. Her mener 27 procent af de adspurgte nemlig, at andre trafikanter i høj eller meget høj grad holder til højre.I en kommentar til Vejdirektoratets undersøgelse fremhæver transportminister Thomas Danielsen (V), at trafikken glider bedre og mere sikkert, når man som bilist sørger for at holde til højre. Derfor er det oplagt at gentage budskabet om at trække til siden og give plads til andre.- Især når der er så delte meninger om, hvor gode bilister er til at holde til højre. Der er tydeligvis en tendens til, at man ser sig selv som den gode bilist, men det tyder på, at de øvrige bilister ikke altid er enige, siger Thomas Danielsen.At der er så stor forskel på tallene, er ikke noget, der umiddelbart overrasker Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.- Vi har som trafikanter generelt en opfattelse af, at vi opfører os bedre i trafikken end vores medtrafikanter. Det er nok også derfor, tallene ser anderledes ud, når det handler om at vurdere de andre trafikanter. Vi ved også fra tidligere undersøgelser, at medtrafikanter, der ikke trækker ind til høre, er den største kilde til irritation hos bilisterne, siger Marianne Foldberg Steffensen.Vejdirektoratet relancerer nu kampagnen ”Hold til højre - Ka’ du, så ska’ du”, der skal minde trafikanterne om, at de forbedrer både trafiksikkerheden og fremkommeligheden, når de holder til højre på motorvejen.- Hvis man ikke holder til højre, kan det skabe irritation hos andre bilister og føre til farlige situationer som overhalinger indenom og hårde opbremsninger. Så selvom det måske føles nemmest bare at blive i midterbanen, skal man altså trække ind til højre, når der er plads, siger Marianne Foldberg Steffensen.Den væsentligste grund til ikke at holde til højre er ifølge trafikanterne i rundspørgen, at bilerne i højre bane kører for langsomt. 36 procent af de adspurgte bilister angav dette som årsag til ikke at holde til højre, men ifølge Marianne Foldberg Steffensen kommer vi faktisk alle hurtigere frem, hvis vi generelt bliver bedre til at holde til højre.- Når folk ikke trækker til højre, spærrer de i praksis flere spor, fordi man jo ikke må overhale højre om. Det betyder mindre plads på vejene og mere trængsel. Så hvis man husker at holde til højre, bliver der faktisk bedre plads, og trafikken glider bedre, påpeger Marianne Foldberg Steffensen.Deltagernes svar fordelte sig således i undersøgelsen:I hvilken grad holder du til højre på motorvejen, når der er plads i sporet til højre?I hvilken grad oplever du, at andre trafikanter holder til højre på motorvejen, når der er plads i sporet til højre?Hvorfor holder du ikke til højre på motorvejen, når der er plads i sporet til højre? Vælg gerne flere.

(Kilde: Epinion)

