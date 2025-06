Rederi har sunget sin Kattegat-sang for sidste gang

Mandag 2. juni 2025 kl: 10:59

Af: Redaktionen

Siden 2015, hvor kombardo-sangen blevet afspillet første gang - og siden hver gang en af Molslinjens hurtigfærger på Kattegat nåede i havn, har den lydt mere end 80.000 gange og næsten 32 millioner rejsende har lagt ører til sangen. Men søndag 1. juni spillede Molslinjen sangene for sidste gang, og mandag morgen var det en ny sang, der tonede ud af højttalerne på rederiets færger.









Kombardo-sangen en omskrivning af Jørgen Wedeges mere end 50 år gamle klassiker »Ja­maica«, og det er en sang, der ifølge Molslinjen er blevet kaldt alt lige fra genial til en ”fortættet maggiterning af dum danskhed”.









- Sangen har været synonym med rejsen over Kattegat, og den har været simpel og effektiv kommunikation om ”Kombardo”, som handler om gæstfrihed med et jysk glimt i øjet, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.









Og det er netop Kombardo, som er medvirkende til, at Molslinjen har set sig om efter en ny sang. Rederiet sejler i dag 10 færgeruter, hvor Kombardo og sangen også skal spille en rolle på færgerne og her er der brug for noget andet, end sangen fra færgeruten mellem Aarhus og Odden.









- Vi får brug for en sang, som vi selv har lavet og selv har alle rettigheder til, så vi kan bruge den bredt og samle vores rederi på tværs af alle vores ruter, siger Kristian Durhuus, der godt er klar over, at der både hos passagerer og medarbejdere kan knytte sig mange følelser til den gamle Kombardo-sang.









- Hvis der pludselig skulle være et folkekrav om at få den gamle sang tilbage, så ville vi selvfølgelig lytte, men jeg tror og håber, at den nye sang vil blive lige så langvarig en succes som den gamle, siger Kristian Durhuus.









Den originale Kombardo-sang blev afspillet sidste gang søndag aften 1. juni. Den nye sang havde premiere på første tur mandag 2. juni.









her: Hvis man vil høre Kombardo-sangen en gang til, kan man finde den på Youtube - klik

her: Og hvis man vil høre en alternativ udgave, kan den findes







