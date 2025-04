Folk fra fransk lastbilproducent fortalte transportministeren om fremtiden

Torsdag 3. april 2025 kl: 11:27

Af: Redaktionen Her på transportnyhederne.dk havde vi før ministerens rundtur haft mulighed for at snakke med Claus Rieland, der er Commercial Manager Renault Trucks i Danmark. Derfor kunne vi konstatere, at det, ministeren fik at vide under sit visit hos Renault Trucks - svar4de tildet, vi forinden havde fået fortalt i en mere detaljeret form.





Fra eventyret med en 50 ton tung Berliet-lastbil, der var blevet bygget i fire eksemplarer til olieeftersøgning i Afrika - et af de fire var stadig kørende i Afrika, et var på museum, mens de to andre lå begravet i sandet et sted i Sahara.









Over Renault Magnum, der var elsket og hadet - fremhævet for sit nytænkende design med et førerhus med fladt gulv eller kritiseret for at være en gyngehest på første sal.







Til de nyeste Renault Trucks T-modeller, hvor Claus Rieland især fremhævede en batteri-elektrisk tre-akslet trækker som eksempel på, hvor vi er i dag - og hvad vi kan opnå ved at omstille til el-drift - og nogle barrierer.









Anskaffelsesprisen, der er ved at falde fra tre til to gange prisen for en tilsvarende dielselbil. Lavere afgifter på omkring 1 krone pr. kilometer. Lavere pris på energi. Lavere omkostninger til øvrige drift og vedligeholdelse. Et bedre arbejdsmiljø for chaufføren med mindre stress-belastning først og fremmest på grund af betydeligt lavere støjniveau og mere jævn kørsel.









Claus Rieland er ikke i tvivl om, at skifter fra dieseldrift sker. Spørgsmålet er mere enkelt, hvor lang tid skiftet, vil strække sig over.









Som et eksempel på, at skiftet er ved at ske, fortæller Claus Rieland, at transportvirksomheden Fogtmann med hovedsæde i Vejle har bestilt 20 el-lastbiler, som skal supplere de 30 el-lastbiler, som virksomheden har bestilt og er ved at køre ind.









Han nævnte også, at Renault Trucks skal levere batterielektriske beton-kanoner til IBF.











