Transportmessen i Herning åbner torsdag

Onsdag 2. april 2025 kl: 13:09

Af: Redaktionen

Transportmessen, der officielt bliver åbnet af transportminister Thomas Danielsen (V) torsdag først på formiddagen, danner også rammen for kåringen af Årets Varebil, der finder sted torsdag eftermiddag.









De tre dage, messen varer, vil der være er omfattende og varieret program på Hovedscenen med forskellige oplæg og debatter om transport nu og længere ud i fremtiden.









Torsdag formiddag er der blandt andet to åbningsdebatter:

Vognmandens hverdag - hvor Michael Møller Nielsen, der er administrerende direktør i Dansk PersonTransport, deltager sammen med Erik Østergaard, der er administrerende direktør, Dansk Transport og Logistik, og John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand i transportorganisationen ITD.

Udfordringer og muligheder i transportbranchen - med deltagelse af Hakon Iversen, der er branchedirektør i DI Transport og Infrastruktur og Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Denmark.









Arrangørerne af årets transportmesse peger på, at der i år et stort fokus på rekruttering af arbejdskraft til transportbranchen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at messen har inviteret over 60 relevante skoler og 75 jobcentre fra hele landet. Deltagerne herfra tages med rundt i hallerne, hvor de besøger en række udstillere og hører diverse oplæg.









her: Interesserede kan se, hvem der udstiller på Transport 2025 i dagene 3.-5. april i MCH Messecenter Herning





