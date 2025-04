Kranproducent forventer at få værdifuld feedback

Onsdag 2. april 2025 kl: 11:49

Af: Redaktionen

- Vi forventer at få værdifuld feedback fra både eksisterende og potentielle kunder, som kan hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester, siger Kasper Høegh Slotø, der er proces og forretningsudvikler hos HMF Group.





- Vi glæder os også til at netværke med andre branchefolk og lære om de nyeste trends og innovationer inden for transportsektoren. Som dansk kranproducent mener vi, at det er både vigtigt og perspektivrigt at vise flaget på Transportmessen, fordi hele branchen er samlet her, siger han videre.





HMF Group er blandt de mange virksomheder inden for opbyggerbranchen, der udstiller på årets udgave af Transportmessen. Den danske producent af lastbilmonterede kraner tager et bredt udvalg af sine kran-serier samt diverse opbyggede biler med på messen.





Vogne og trailere

Også BP Trailer, der er specialist inden for sættevogne, blokvogne, påhængsvogne, forvognsopbygninger og trailere til lastbiler, har store forventninger til messen.





- Først og fremmest ser vi frem til at mødes med vores kollegaer i branchen samt nye såvel som eksisterende kunder. Derudover glæder vi os naturligvis også meget til at vise vores produkter frem, og vi har lagt os i selen for at kunne præsentere et bredt udvalg af vort sortiment - herunder også en række spændende nyheder, konstaterer Dan Becker Thielsen, der er administrerende direktør i BP Trailer.





her: Interesserede kan se, hvem der udstiller på Transport 2025 i dagene 3.-5. april i MCH Messecenter Herning









