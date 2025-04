Er du sikker på, dine chauffører er sikre nok, når de håndterer gods og varer?

ARBEJDSTILSYNET:

Onsdag 2. april 2025 kl: 11:13

Af: Redaktionen (Foto/Illustration: Arbejdstilsynet)

- I dag gør jeg så vidt muligt det hele nede fra jorden af - i stedet for at skulle kravle op på bilen. Så kan jeg smide stropperne indover. Men jeg tænker på ulykken hver dag, siger chauffør Flemming Pedersen, der faldt ned fra sin lastbil og blev sygemeldt i et halvt år.









Flemmings faldulykke står ikke alene. Hvert år bliver der anmeldt omkring 1.200 arbejdsulykker i brancherne vejgodstransport og andre post- og kurertjenester. Det er mere end tre ulykker om dagen. Arbejdstilsynet vil i den kommende tid derfor arbejde på at få sat sikkerhed øverst på dagsordenen i virksomheder, der kører med gods, pakker og varer rundt i Danmark.









- Der er mange gevinster ved at styrke sikkerhedskulturen. Det gælder ikke kun færre ulykker og mindre sygefravær blandt dine chauffører. En god sikkerhedskultur giver også tilfredse kunder og en bedre bundlinje, fordi godset eller varerne kommer sikkert frem, siger Lars Uldall Beck, der er souschef i Arbejdstilsynet, og tilføjer:









- Arbejdspladsen har også ofte nemmere ved at rekruttere nye medarbejdere, og de medarbejdere, der er, har lyst til at blive i virksomheden i længere tid, når der et godt arbejdsmiljø.









Virksomheder må styrke sikkerheden på distancen

Chaufføren er ofte alene og må klare opgaver under de forhold, der er på af- og pålæsningsstedet. Derfor peger Arbejdstilsynet på, at samarbejde med og opbakning fra vognmanden, kørselsleder eller disponenten er afgørende. En vigtig del af Arbejdstilsynets kommende indsats er derfor målrettede forløb, der skal give virksomheder ny viden og konkrete idéer til at arbejde med sikkerhedsledelse på distancen.









- Formålet med forløbene er, at virksomheder kommer hjem med inspiration og værktøjer til, hvordan de kan arbejde med et eller flere konkrete sikkerhedstiltag, som er aktuelt for netop deres arbejde. Virksomhederne får også mulighed for at inspirere hinanden til de gode løsninger, forklarer Lars Uldall Beck.









Arbejdstilsynet er med på transportmesse i Herning

På Transportmessen 2025, der åbner torsdag i MCH Messecenter Herning, er Arbejdstilsynet med og vil sætte sikkerhed på dagsordenen. Arbejdstilsynet står klar til at svare på spørgsmål og tale med chauffører, vognmænd, kørselsledere, disponenter og alle andre, der har interesse for sikkerhed i transportbranchen. Arbejdstilsynet holder også et oplæg om, hvordan man som leder kan arbejde med at styrke sine chaufførers sikkerhed.









I løbet af året besøger Arbejdstilsynet desuden en række udvalgte rastepladser, transportcentre, indkøbscentre, gågader og andre steder, hvor chaufførerne læsser af og på, for blandt andet at snakke med chauffører om, hvad de kan gøre, hvis arbejdsopgaven eller forholdene ikke er sikre.









her: Interesserede kan læse mere om sikkerhed ved aflæsning









