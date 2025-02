Formanden for Folketingets Transportudvalg skal være direktør i Økologisk Landsforening

Mandag 24. februar 2025 kl: 10:38

Af: Redaktionen - At være administrerede direktør for en af verdens absolut stærkeste økologiske foreninger, er ikke alene et drømmejob, men også lidt af en livsmission for mig. Jeg er kisteglad og meget stolt. At arbejde for økologi er at arbejde for bæredygtighed, dyrevelfærd, miljø, biodiversitet, klima og sundhed på en og samme tid. Vi har kun én planet og et liv, og økologien er for mig at se den naturlige nøgle til en klog og bæredygtig omstilling af jorden og et vigtigt skridt i retning af et langt sundere liv, siger Rasmus Prehn.Rasmus Prehn kommer til Økologisk Landsforening med en bred politisk erfaring og har flere formands- og ministerposter bag sig. Fra 2020 til 2022 var han minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Siden 2023 har han været formand for Transportudvalget.Rasmus Prehn afløser Helle Borup Friberg, som 1. oktober 2024 valgte at fratræde sin stilling efter syv år som administrerende direktør i Økologisk Landsforening. I perioden mellem oktober og marts har Økonomi- og IT-chef Kirsten Bach-Holck været konstitueret administrerende direktør.- Jeg er stolt af, at Økologisk Landsforening har tiltrukket en så stærk kandidat, som Rasmus er. Han kommer med indgående kendskab til et yderst relevant politisk landskab, erfaring med medlemshvervning og en stor passion for økologi som et centralt virkemiddel til at skabe grønne forandringer, som vores klode kalder på. Vi glæder os til samarbejdet med ham, siger Michael Kjerkegaard, der er formand for Økologisk Landsforening.Rasmus Prehn har første arbejdsdag i Økologiens Hus i Agro Food Park i Aarhus Nord mandag 3. marts.51-årige Rasmus Prehn er uddannet kandidat i samfundsfag og sociologi fra Aalborg Universitet, og har siden 2005 siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. Før det har han blandt andet arbejdet med medlemshvervning for LO - nu FH. Jobbet som administrerende direktør i Økologisk Landsforening betyder, at han udtræder af Folketinget.- Mit nye arbejde betyder, at jeg stopper i Folketinget. Det er vemodigt efter så mange år med store oplevelser og mange resultater. Jeg har elsket mit arbejde hver eneste dag i med- og modgang - og jeg kommer til at savne det hele - ikke mindst de mange supersøde og spændende mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Christiansborg er en suveræn god arbejdsplads, skriver Rasmus Prehn på sin facebook-profil.- Jeg skylder stor tak til min kreds, mine støtter og mange venner og bekendte, der har støttet, hjulpet og samarbejdet med mig, skriver han videre.