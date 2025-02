Nyt logistikcenter får solceller på taget og robotter som medarbejdere

Tirsdag 4. februar 2025 kl: 11:37

Af: Redaktionen

Logistikcentret får navnet Logistics Centre West (LCW) og forventes at blive den største enkeltstående investering i Bestseller-koncernens historie.









- Igangsættelsen af byggeriet af Logistics Centre West markerer en milepæl for et af de største projekter, vores virksomhed har investeret i. Byggeriet og etableringen af LCW vil understøtte vores fremtidige ambitioner, da det, når det står færdigt, vil bringe en vigtig del af vores forsyningskæde endnu tættere på vores største partnere og de største detailmarkeder i Europa, siger Allan Kyhe Kjærgaard, der er logistikdirektør i i Bestseller.





Den danske mode-koncern har som udgangspunkt haft en vision om at bygge et logistikcenter, der opfylder de højeste globale standarder for design, bæredygtighed og effektivitet, og som samtidig bliver en arbejdsplads i topklasse for de godt 600 medarbejdere, der får deres daglige gang i logistikcenteret.





Når LCW står færdigt, vil det være det største logistikcenter i Europa, som er bygget af massivt træ. Et grønt tag vil hjælpe med at køle bygningen ned, og et nyt vægsystem lavet af halm vil blive brugt til isolering. Godt to tredjedele af området vil blive udlagt som naturlige rum - eksempelvis vådområder, skov og hede - som vil skabe små, naturlige levesteder for forskellige lokale planter og dyr, hvilket forventes at bidrage til biodiversiteten i regionen.









Derudover har Bestseller investeret i ny automatiseringssteknologi, der betyder, at LCW vil blive et af Europas mest avancerede logistikcentre.









Om Bestseller's LCW:

Logistikcentret vil beskæftige 600 medarbejdere og bringe Bestseller tættere på de største wholesale-kunder og detailmarkeder i Europa

Bygningen består af kontorer, lagre og en tagterrasse med restaurant og have

Det massive træ, der anvendes til byggeriet, vil blive leveret af certificerede leverandører

Bygningens facade vil være lavet af naturlige materialer. Halmbaserede paneler vil fungere som isolering og understøtte et sundt arbejdsmiljø

Bygningen er designet til at opnå BREEAM-certificering på højeste niveau, ’Outstanding’. BREEAM er en af de førende internationale miljøcertificeringer inden for byggeri

Grundens samlede areal dækker 300.000 kvadratmeter. Godt to tredjedele af området bliver dedikeret til naturlige rum for at fremme biodiversitet

Centret vil få en lagerkapacitet på op til 1.400.000 kasser og 3.500.000 plukkede varer om ugen

Der vil blive installeret solpaneler i et forventet omfang på over 30.000 kvadratmeter

1.400 robotter vil optimere ordrebehandlingen





Om Bestseller:

Bestseller er en familieejet, dansk modevirksomhed, der blev grundlagt af Holch Povlsen-familien i 1975

Virksomhedens portefølje tæller over 20 mærker - eksempelvis Jack & Jones, Only og Name It.

Produkterne sælges i cirka 75 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien og Mellemøsten, samt globalt gennem online platforme

Bestseller's globale forsyningskæde inkluderer over 350 leverandører, og produkterne produceres på mere end 700 fabrikker i 18 lande





En illustration af, hvodan det nye logistikcenter i Holland kommer til at se ud. (Illustration: Bestseller)

