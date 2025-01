Frysehuse har fået nyt navn efter ejerskifte

Tirsdag 28. januar 2025 kl: 15:03

Af: Redaktionen

Agri-Norcold, der blev grundlagt af Gunnar Nordstrøm i 1964, bliver som Constellation Cold Logistics Denmark en del af en samlet organisation med en fælles vision om at levere kølelogistik og udnytte lokal markedsekspertise på tværs af Europa.









- Selvom vores navn har ændret sig, er vores dedikerede og loyale team det samme og fortsat engageret i at levere den fremragende service og kvalitet, som vores kunder forventer, siger Jan Nielsen, der er administrerende direktør for den nordiske organisation.









- Siden vi blev en del af Constellation i september 2024, har vi oplevet fordelene ved at være en del af et større netværk, der tilbyder europæiske logistikløsninger til at understøtte vores kunders vækst, siger han videre.









Constellation Denmark har hovedsæde i Aalborg og driver 10 strategisk placerede faciliteter tæt på vigtige fødevareproduktionscentre, import-/eksportknudepunkter og større byer, hvilket danner basis for effektive transport- og logistikflow.









Virksomhedens netværk i Danmark omfatter sammen med avanceret fryse- og pakketeknologi 865.756 kubikmeter frysekapacitet, hvilket svarer til 266.000 pallepladser.









Constellation Cold Logistics har en kapacitet på cirka 1 million pallepladser til temperaturkontrolleret kapacitet og aktiviteter i otte europæiske lande.









Constellation er et porteføljeselskab under EQT Partners, der er en formålsdrevet global investeringsorganisation, der forvalter 242 milliarder euro i samlede aktiver med fokus på ESG og bæredygtighed.









