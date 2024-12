Logistikfirma i Glostrup køber lager- og logistik-aktiviter i Greve

Tirsdag 10. december 2024 kl: 18:31

Af: Redaktionen I forbindelse med aftalen vil alle berørte medarbejdere hos Godshotel & Transport A/S blive tilbudt ansættelse hos Skanlog, og alle berørte kunder vil blive kontaktet af repræsentanter fra Skanlog og Godshotel & Transport A/S for at sikre en smidig overgang.Godshotel & Transport A/S vil fortsætte som et selvstændigt selskab med fokus på sine transport- og distributionsaktiviteter fremover.- Det er en fornøjelse at byde et team af højt kvalificerede og engagerede professionelle velkommen til Skanlog-familien. Vi vil fortsætte med at bygge videre på det fundament af tillid, kompetence og kundecentrerede værdier, som både Skanlog og Godshotel & Transport A/S har opbygget, sigerPoul Brunn, der er administrerende direktør for Skanlog A/S Danmark.Integrationsprocessen er sat i gang, og repræsentanter fra begge virksomheder arbejder på at sikre en gnidningsfri overgang.- Vores mål er at opretholde den høje kvalitet af service, som vores nye kunder og medarbejdere forventer, samt de standarder, som Skanlogs eksisterende kunder og medarbejdere har værdsat i over 30 år, siger Poul Bruun.