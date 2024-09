Dansk transportkoncern konkurrerer med kapitalfond om tysk transportkoncern

Onsdag 11. september 2024 kl: 12:44

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bloomberg News skriver, at CVC Capital Partners i et brev til Deutsche Bahn er kommet med et alternativ, hvor Deutsche Bahn i en periode kan fortsætte som mindretalsaktionær med 24,9 procent af aktierne mod at investere 1 milliard euro i DB Schenker - og få et afkast på mellem 2 og 2,5 milliarder euro i afkast, når Deutsche Bahn senere træder helt ud af DB Schenker.