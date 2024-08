Fragtdroner bragte tung last frem til vindmølleprojekt

Torsdag 15. august 2024 kl: 12:47

Af: Redaktionen

Hos Ørsted peger man på, at tiltag er et stort fremskridt inden for operationel effektivisering og sikkerhed i havvindindustrien. Dronerne har transporteret last fra et skib til de 94 vindmøller, som Borssele 1 & 2 Havvindmøllepark omfatter.









Med udgangspunkt i tidligere forsøg og erfaringer med droner fra andre havvindmølleparker bruger Ørsted droner med en vægt på 70 kg og et vingefang på 2,6 meter til at transportere last på op til 100 kg ud til vindmøllerne. Konceptet blev testet sidste år på havvindmølleparken Hornsea 1 i Storbritannien.









I det konkrete projekt besluttede Ørsted sig for at opdatere kritisk evakuerings- og sikkerhedsudstyr på alle vindmøllerne.









Normalt sejler et fartøj fra vindmølle til vindmølle og løfter med kassen med udstyr op på overgangsstykket mellem fundament og vindmølle ved hjælp af en kran på skibet. Herefter blev kassen ved hjælp af vindmøllens egen kran transporteret op til nacellen og derefter op til toppen af vindmøllen.









Fragtdronerne flyver i stedet frem og tilbage fra et skib og direkte op til toppen af nacellen på hver vindmølle. Det tager ca. fire minutter pr. vindmølle for dronen at flyve fra skibet op på toppen af vindmøllen, hvorimod den tidligere tilgang kunne tage omkring seks timer. Hvis man medregnede den tid, som det tog for skibet at sejle ud til havvindmølleparken, mellem møllerne og tilbage til land.









Med fragtdronerne har Ørsted kunnet gennemføre opgaverne på Borssele 10-15 gange hurtigere end normalt.









Ved at bruge droner til at transportere last til Borssele 1 & 2 kan Ørsted reducere omkostninger, spare tid og øge sikkerheden og effektiviteten i driften. Droner giver færre driftsforstyrrelser, da det ikke er nødvendigt at standse vindmøllerne, mens lasten bliver leveret. Dette reducerer risici og øger sikkerheden for dem, der arbejder på vindmøllerne, og det minimerer behovet for adskillige sejlture, hvilket igen nedbringer CO2-udledningen.





