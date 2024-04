- Lastbilchauffør løftede lift, som blev ramt af en bus

Torsdag 11. april 2024 kl: 12:40









Tre personer blev efterfølgende kørt til kontrol på skadestuen, heriblandt bussens 37-årige mandlige chauffør. Ifølge Østjyllands Politi kom ingen personer umiddelbart alvorligt til skade i forbindelse med episoden, der blev overværet af flere vidner på stedet.





Foruden politi og ambulancer blev brandvæsenet tilkaldt for at få ryddet op på gade, da der blandt andet lå knust glas fra bussens ruder.





Den 33-årige mandlige lastbilchauffør, der havde løftet liften på sin lastbil, så bussen så ramte, blev sigtet i sagen for at have forsaget færdselsuheldet.





I den forbindelse ramte bussen lastbilens lift, som lastbilens chauffør umiddelbart var begyndt at hæve, mens bussen passerede. Sammenstødet udløste en pludselig opbremsning i bussen.