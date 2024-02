Jamming af signaler blev et spørgsmål til ministeren

Onsdag 28. februar 2024 kl: 09:57

hvor stort omfanget af jamming/støjsending er indenfor Danmarks grænser, søterritorium og luftrum

hvem indenfor Danmarks grænser, søterritorium og luftrum, der er generet af jamming/støjsending

i hvilket omfang mobiltelefonsignaler og dermed også nødopkald kan blive sat ud af funktion ved jamming/støjsending

om lastbilers tachograf kan sættes ud af funktion ved jamming/støjsending, og dermed reglerne for køre- hviletid

om jamming/støjsending kan have indflydelse på sikkerheden i flytrafikken

om jamming/støjsending kan sætte bilers, skibes og droners GPS ud af funktion

Færdselsstyrelsen oplyser i svaret:

Køretøjer, som er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal have installeret en takograf til at registrere chaufførens og køretøjets aktiviteter. En takograf registrerer køretøjets bevægelser via en bevægelsesgiver, som er tilsluttet takografen via et kabel, som ikke kan påvirkes af jamming.



I nyere, smart takografer anvendes GNSS (GPS) som en sekundær kilde til registrering af køretøjets bevægelse. GNSS anvendes derudover til positionsbestemmelse af køretøjet ved bestemte aktiviteter og som et middel til at sikre mod manipulation i takografen. Et GNSS-signal kan jammes, men forstyrrelser i GNSS-signalet vil blive registreret i takografen.



En anden metode til at snyde en GNSS-modtager er spoofing. Det fungerer ved at genskabe falske signaler med højere effekt sammenlignet med de rigtige signaler fra satellitterne og derved snyde takografen til at beregne falsk tid og position. I den seneste version af takografen har man derfor valgt at sikre mod spoofing ved at indføre en validering af GNSS-signalet fra det europæiske system af satellitter til positionsbestemmelsen.



Det skal i øvrigt bemærkes, at smart takografer skal være udstyret med et trådløst kommunikationsmodul, så politiet under deres vejkontrol på kort afstand kan kontrollere, at takografen fungerer, og at den ikke er manipuleret. Dette signal vil kunne sløres via jamming, men det vil ikke have betydning for takografens funktion i forhold til registrering af køre- og hviletid.







Af: Redaktionen Spørgsmålet til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagard lød:Vil ministeren redegøre for omfanget af »jamming« i Danmark? I den forbindelse bedes ministeren oplyse:Ifølge svaret fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagard, der bygger på oplysninger fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur(SDFI) og Transportministeriet, vurderes omfanget af jamming i Danmark til at være relativt beskedent og oftest begrænset til mindre områder, få brugere og kort varighed.I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet oplyser Færdselsstyrelsen under Transportministeriet, at takografer kan jammes, men at det vil blive registreret, hvis en takografs signal er blevet forstyrret.

Om jamming af GNSS, herunder GPS:

Jamming af GNSS (Global Navigation Satellite System) er den mest almindeligt forekomne form for jamming. Brugerne af GNSS er en bred vifte af borgere og virksomheder, som anvender GNSS til mange forskellige formål.



Målinger foretaget af SDFI, blandt andet på styrelsens 14 permanente GNSS-stationer placeret rundt i landet, viser, at kortvarige forstyrrelser sporadisk finder sted på GNSS-frekvenserne, men årsagen til forstyrrelserne er ikke fuldt klarlagt.



GNSS-signalerne modtages fra satellitter, som kredser i en bane cirka 20.000 kilometer over jorden. Signalet er ekstremt svagt, og derfor også nemt at jamme. Udfald på GNSS-signalerne kan dog også have andre årsager end jamming. Både landskabsforhold, vejr og atmosfæriske forhold kan være medvirkende årsager til udfald.



Jamming af GNSS-signaler, herunder GPS, kan påvirke bilers, skibes og droners anvendelse af GPS-signaler. Inden for det sidste par år har der været en hændelse, hvor Bornholmstrafikkens færges GPS-signal blev forstyrret og en episode i Kattegat, hvor en række skibe mistede GPS-signalet.



Systemer, som er afhængige af GNSS-signalerne, bør derfor kunne tåle udfald af en vis varighed, før deres funktionsevne bliver påvirket. Der bør derfor eventuelt implementeres redundante eller mitigerende foranstaltninger i sådanne systemer.



Om jamming af mobilkommunikation

Som alle andre radiotjenester kan mobilkommunikation rammes af jamming, men dette ses dog meget sjældent. Mobilkommunikation er relativt robust over for jamming. Det skyldes, at der er et stort antal sendere, der anvendes mange forskellige frekvensbånd og flere forskellige teknologier, og der er flere operatører.



Udstyr, som kan jamme mobilsignalerne, er forholdsvis dyrt. Det må kun sælges til bestemte offentlige myndigheder, og disse må kun bruge udstyret under særlige omstændigheder.



(Kilde. Folketinget. Svaret fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagard (M) på spørgsmål 68 af 5. december 2023)





