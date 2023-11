Rederi-chefer mødtes torsdag

TRYGT OG SUNDT MILJØ FOR ALLE OMBORD PÅ DANSKFLAGEDE SKIBE:

Torsdag 2. november 2023 kl: 12:07

Af: Redaktionen Mødet var et led i den fortløbende proces med at sikre et tryggere og mere inkluderende arbejdsmiljø på danskflagede skibe.- Der kan ikke være tvivl om, at Danske Rederiers medlemmer tager udfordringen med mobning og chikane meget seriøst. Jeg oplever et meget stort engagement i arbejdet med at komme den form for helt igennem uacceptabel opførsel til livs. Det er top of mind på øverste niveau i rederierne, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Målet med møderækken er blandt andet at komme med en række anbefalinger til nødvendige tiltag og initiativer på området til den arbejdsgruppe med Sø­fart­s­sty­rel­sen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen, som er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov (S) nedsatte efter, en undersøgelse fra Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et tidligere på året påviste alvorlige udfordringer på området.- Det er en udfordring, som vi kun kan løse i fællesskab. Jeg ser meget frem til den fortsatte dialog med virksomhederne, er­hvervs­mi­ni­ste­ren, Sø­fart­s­sty­rel­sen og de relevante fagforbund, siger Anne Windfeldt Trolle.Interesserede kan læse mere om Danske Rederiers reaktion på Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­ets undersøgelse