Udvalg skal se på sammenlægning af halve fridage

FORMAND FOR ARBEJDSGIVERORGANISATION PÅ TRANSPORTOMRÅDET:

Lørdag 10. maj 2025 kl: 13:28

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Som udløber af forårets overenskomstforhandlinger blev DTL-A og 3F enige om at nedsætte et udvalg, der skal se på, om og hvordan man kan slå de to halve fridage - 1. maj og Grundlovsdag - sammen til en.- Vi havde fra DTL-A et ønske om at drøfte de to overenskomstmæssige halve fridage, 1. maj og Grundlovsdag. Vi ved, at en del medlemmer har driftsmæssige behov for i stedet for to halve dage at have én fuld arbejdsdag og én fuld fridag. Om det skal være den eller den anden, der bliver arbejdsdag eller fridag, vil afhænge af den enkelte virksomhed, sagde Jens H. Petersen og fortsatte:- Vi kom ikke helt i mål med en løsning, men vi kom så langt, at vi er enige med 3F om at starte et udvalgsarbejde med henblik på at afsøge mulighederne for udarbejdelse af rammer for, hvordan man lokalt kan indgå aftaler om sammenlægning af de halve fridage til en hel.