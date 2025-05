- Vejafgiften er svær

AFGÅENDE FORMAND FOR VOGNMANDSORGANISATION:

Lørdag 10. maj 2025 kl: 13:21

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Martin Danielsen, der er vognmand og direktør i Schou-Danielsen Logistik A/S, har lige som alle andre vognmænd, der kører i Danmark, konstateret, at noget af det vanskeligste ved vejafgiften har været, hvordan afgiften skal sendes videre til kunderne.- Vi har jo hørt en transportminister, der under hele debatten om afgiften de foregående år har fastholdt, at det ikke er vognmændene, der skal holde for. Det er kunderne. Men det kan være voldsomt kompliceret at regne ud, hvordan prisen på en transport skal hæves. Det kan være fristende at vælge en generel forhøjelse, der imidlertid kan ramme én selv i den hårde konkurrence, sagde han og pegede på, at den enkelte kunde kræver gennemsigtighed og retfærdighed for, at netop han skal betale en højere pris for transporten end tidligere.- Hvis man for eksempel fylder en lastbil med stykgods fra forskellige kunder, vil regnestykket blive forskelligt fra kunde til kunde. Der er noget gods, der stiger af og på på ruten. Og noget der kører med helt til endestationen. Hvordan regner man det fair og rigtigt ud? Regnestykkerne skal så i sidste ende kunne dække omkostningen til den kilometerbaserede vejafgift, sagde han og fortsatte:- En ting er sikkert: Systemfejl, menneskelige fejl, utilsigtede bødeudskrivninger er alt sammen noget, vi som organisation kan råbe op om. Men når det kommer til den enkelte virksomheds levebrød - det man får i kassen - så står vognmanden alene og må klare sig selv. Man skal selv drive sin egen forretning.Martin Danielsen anbefalede derfor sine vognmændskolleger at bruge de hjælpeværktøjer, som DTL har udviklet. Værktøjer som dels kan være med til at finde ud af, hvilken emissionsklasse, lastbilen hører under, og dels kan være med til at beregne selve afgiften.