Salget af nye elektriske lastbiler vil nå tre fjerdedele i 2030

TRANSPORTMINISTERIET:

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 13:49

Af: Redaktionen

Det stigende nysalg ventes at slå hurtigere igennem på CO2-udledningerne, da lastbiler udskiftes hurtigere end personbiler. Det skønnes, at udledningerne fra lastbiler bliver reduceret med over 50 procent frem mod 2030.









- Vi har netop lavet en politisk aftale om at fremrykke støtten til omstilling af den tunge transport og udmønte i alt 570 millioner kroner i år og næste år til indkøb af nul-emissionslastbiler og ladeinfrastruktur, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









- For bare et par år siden var der ingen, der troede på, at el-lastbiler for alvor kunne løfte opgaven på kort sigt, men udviklingen går over al forventning, siger ministeren videre.









Med den seneste aftale om 570 millioner til omstilling af den tunge transport er det også besluttet at indføre og indarbejde en række effektiviseringstiltag i form af blandt andet højere totalvægt for forskellige typer lastbiler. Effektiviseringstiltagene betyder, at vognmænd vil kunne optimere deres kørsel samt last og dermed spare ture, som vil medføre en reduktion i CO2-udledningerne samt give erhvervsøkonomiske gevinster.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.