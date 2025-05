Sejlrenden ind til Esbjerg er blevet dybere

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 12:08

Tre strategiske gevinster



Af: Redaktionen Fra Nordsøen, forbi Fanø og helt ind til Esbjerg Havn - visualisering af den 21,6 kilometer lange sejlrende Grådyb. (Illustration: Esbjerg Havn)- Det her er en milepæl, der løfter hele havnens kapacitet og potentiale, siger Dennis Jul Pedersen, direktør for Esbjerg Havn.Hos Esbjerg Havn oplyser man, at der i alt er blevet flyttet 3.702.000 kubikmeter materiale i forbindelse med, at indsejlingen til Esbjerg Havn er blevet uddybet med 2,5 meter fra 9,3 meter til 12,8 meter.- Med uddybningen skaber vi mulighed for at fordoble vores godsmængde over det næste årti. Det er et kvantespring for både vores kunder og for Danmarks rolle i den internationale energiforsyning og i forsvarssamarbejdet, siger Dennis Jul Pedersen om de muligheder, uddybningen på 2,5 meter betyder.Esbjerg Havn er med en sejlrende på 12,8 meter med en mindre gruppe af europæiske havne med samme kapacitet og muligheder, hvilket ruster havnen til at tage del i de globale logistiske forandringer som følger af den aktuelle geo-politiske udvikling og de forestående ændringer i det globale handelsmønster.Med en dybere sejlrende vil Esbjerg Havn være i stand til at håndtere både større og tungere skibe. Det betyder for, at havnen kan håndtere tilsvarende større godsmængder og derfor er havnens målsætning en fordobling set over de kommende år.



Herudover styrker uddybningen Esbjerg Havns position som en vigtig havn indenfor udskibning af havvindmøller. Fremtidens installationsfartøjer og komponenter til havvindmølleparker vokser både i størrelse og vægt - og det kræver større dybde.



Endelig styrkes Esbjerg Havns muligheder for at modtage store ro/ro-skibe og dermed også militære fartøjer. Det betyder, at skibe med militært udstyr i endnu højere grad kan lægge til og operere hurtigere og mere effektivt i tilfælde af øget beredskab. Allerede nu er anløbet af skibe stort og uddybningen baner vejen for, at der kan skaleres i endnu højere grad.





- Vi ser allerede nu, at både vindindustrien og forsvarsalliancen har brug for en havn, der kan tage imod markant større skibe. Det er ikke længere noget, der ligger ude i fremtiden. Det er her og nu. Og nu er vi klar, siger Dennis Jul Pedersen.





Europæisk støtte baner vejen

Uddybningen af sejlrenden er er blevet gjort muligt via støtte på 211 millioner kroner fra EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Bevillingen betød også, at Esbjerg Havn blev optaget i EU’s Trans-Europæiske Transportnetværk (TEN-T) som et strategisk transportknudepunkt.





En stor del af det opgravede materiale fra den 21,6 kilometer lange sejlrende er blevet genanvendt i udbygningen af havnens sydlige områder. Miljøkonsekvensvurderingen har været gennemført i tæt dialog med myndigheder og offentlighed. Projektet blev færdigt til tiden og holdt sig inden for budgettet.















