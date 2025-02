Arbejdsmiljøet fik et løft og produktiviteten holdt niveauet

Mandag 17. februar 2025 kl: 13:31

Af: Redaktionen

- Jeg er glad for, at det lykkedes at forbedre arbejdsmiljøet, siger Lineage's landechef i Danmark, Carsten Wolf, som sammen med General Manager Jan T. Kristensen havde inviteret repræsentanter fra fagpressen på besøg i Frysehuset på havnen i Aarhus.









Medarbejderne havde mange tunge løft i belastende arbejdsstillinger, når de skulle sortere paller med eksempelvis frosne fisk eller skaldyr, og det var et forhold der skabte risiko for arbejdsskader.









Carsten Wolf forklarer, at løsningen blev løftegrej med store sugekopper, som betyder, at medarbejderne ikke længere skal bøje sig ned og vride i kroppen mange gange i løbet af en arbejdsdag.









- Jeg er glad for, at det lykkedes både at finde en løsning, og at vi har kunnet fastholde produktiviteten, siger Carsten Wolf, der vurderer, at løsningen med løftegrej og sugekopper vil blive indført andre steder i Lineage's køle- og frysehuse.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.