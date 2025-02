Godset spænder vidt - fra kartofler på køl til rejer på frost

Mandag 17. februar 2025 kl: 10:58

Af: Redaktionen

Lineages landechef i Danmark, Carsten Wolf, der er Regional Vice President Operations Nordics fortalte sammen med General Manager Jan T. Kristensen, at 47 faste medarbejdere sammen med mere løst tilknyttede årligt håndterer 10,1 millioner ton vare - eksempelvis svinekød til Kina og Japan, fisk og skaldyr til Kina og Korea og fjerkræ til Korea og Filippinerne. Den anden vej kan det være nye kartofler i bigbags, der kommer til Aarhus med skib fra Egypten, og som så skal pakkes om, så de kan transporteres videre til andre virksomheder, som så står for den endelige pakning i de poser, som vi som forbrugere kan købe i butikkerne, når det er ved at være slut med kartoflerne fra danske marker.









Første del af Lineage's frysehus på havnen i Aarhus blev anlagt i 2012 og udbygget i 2019 og 2022, så der i dag er plads til omkring 27.000 paller.









Under besøget fik vi et indtryk af, hvordan det er at arbejde et sted, hvor der er stor forskel på temperaturen udenfor - og så der, hvor kerneaktiviteterne foregår - inden i de store og høje rum, hvor temperaturen kan tilpasset alt efter, hvad der skal opbevares i rummene.









Er det eksempelvis kartofler, er det ved lave plusgrader, mens det er ved dybfrost, når det for ekempel drejer sig frosne fisk, skaldyr, svinekød eller fjerkræ, der er på pallerne på reolerne. Pallerne er forsynet med en stregkode, så truckførerne fra deres plads i den opvarmede kabine på trucken er sikre på, at de får fat i den rigtige uanset, om den står på reolen nederst få centimeter over gulvet eller langt højere oppe, hvor det kræver en kikkert for at se, hvad der står på pallerne.









På rundturen får Carsten Wolf et spørgmål om mulighederne for at skaffe arbejdskraft. Han forklarer, at Lineage i Aarhus har en fast stab på 47 medarbejdere og i spidsbelastninger derudover får de mere løst tilknyttede gennem et vikarbureau.









Han siger, at det er svært at finde medarbejdere, selvom lønnen er god inklusiv et frysehustillæg fra den tid, hvor man skulle gå i termokedeldragter og arbejdstiden i fryserummene var begrænset til kortere tidsrum. Hos Lineage mærker de også, at der er rift om arbejdskraften.









Lidt om Lineage:









Fakta om Lineage's frysehus i Aarhus:

Lineage i Aarhus håndterer årligt omkring 10,1 millioner ton køle- og frysegods

Frysehuset har plads til omkring 27.000 paller

Lineage tilbyder opbevaring og håndtering af fødevarer - både køl og frost ved temperaturer fra plus 8 grader til minus 25 grader. Det gælder fødevarer bredt - fra kartofler til fisk og skaldyr, svinekød og fjerkræ

Udover lagerplads og håndtering, tilbyder Lineage også kvalitetsinspektion og toldbehandling af fisk og skaldyr

Lineage i Aarhus er IFS certifceret og lever op til krav omkring kvalitet og sikkerhed i arbejdet med fødevarer

Der arbejder 47 fastansatte medarbejdere hos Lineage i Aarhus

Frysehuset blev bygget i 2012 og udbygget i 2019 og 2022

Lineage Aarhus er strategisk placeret som eneste frysehus på Danmarks største containerhavn og har dermed adgang til resten af verden









Lineage i Aarhus har blandt andre følgende eksportlicenser:

Svinekød til Kina og Japan

Fisk og skaldyr til Kina og Korea

Fjerkræ til Korea og Filippinerne





Fakta om Lineage:

Lineage er en amerikansk koncern, som i juli 2024 gik på Nasdaq-børsen i USA, hvor koncernen rejste det, der svarer til knap 30 milliarder kroner ($4,44 milliarder)

Lineage har en stærk forankring i Danmark siden koncernen i 2020 opkøbte eksempelvis Coldstar ApS, Claus Sørensen A/S, Lundsøe Køl og Frys A/S og Super Frost Sjælland ApS. Dermed har Lineage en lang række frysehuse ved strategiske placeringer fordelt ud over hele landet

Lineages frysehuse i Danmark:

Hirtshals

Skagen

Hanstholm

Engesvang (midtjylland)

Aarhus

Vejle

Esbjerg

Odense

Padborg

Regstrup - Midtsjælland

Hvidovre





