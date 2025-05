Investeringer fortsætter ad det rigtige spor

Lørdag 10. maj 2025 kl: 13:38

Af: Redaktionen Når lokomotivførerne fremover skal uddannes i at køre IC5-eltogsættene, vil brugen af simulatorer være en integreret del af DSB-uddannelsen. Den første togsimulator er installeret i Høje Taastrup i januar, mens den anden forventes installeret i Fredericia i løbet af 2025.I årets første kvartalsrapport konstaterer DSB også, at opførelsen af de nye værksteder forløber planmæssigt. Alle værksteder har overholdt mål i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Desuden er de skræddersyet til deres formål: Effektiv vedligeholdelse af det nye togmateriel og gode rammer for medarbejderne.DSB's kvartalsrapport for januar kvartal 2025 kan hentes