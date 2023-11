Rederikoncern skal have ny finansdirektør

Torsdag 2. november 2023 kl: 10:22

Af: Redaktionen - DFDS er på vej ind i en ny forlænget strategiperiode frem mod 2030. Det har været en katalysator for at reflektere over min fremtid, og jeg træder tilbage forud for denne periode og ændrer mit fokus til at bidrage gennem bestyrelsesarbejde, siger Karina Deacon, der i dag er CFO og EVP hos DFDS.Hun fremhæver, at det har været en stor fornøjelse at være fire år hos DFDS, som hun betegner som en dynamisk virksomhed, der altid er i bevægelse.DFDS's koncernchef, Torben Carlsen, fremhæver, at Karina Deacon har været et højt værdsat medlem af ledelsesteamet gennem de seneste fire år.- Jeg vil gerne takke Karina for at være min betroede kollega og et højt værdsat medlem af ledelsesteamet gennem de sidste fire år. Karina har været en vigtig drivkraft i at opbygge et mere solidt og effektivt DFDS og overdrager en organisation, der er stærkt positioneret for fremtiden, siger Torben Carlsen.Formanden for DFDS' bestyrelse, Claus V. Hemmingsen, peger på, at Karina Deacon har bidraget il at styre DFDS sikkert gennem en periode, der har været påvirket af betydelig modvind fra Brexit til Covid-19 og energikrisen sidste år.- Karina afleverer et DFDS i god stand med en solid indtjening her ved indgangen til en ny strategiperiode. Jeg respekterer fuldt ud hendes beslutning om at træde tilbage for at skifte spor, og på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Karina for hendes tid hos DFDS. Bestyrelsen og jeg ser frem til at bringe en ny CFO ombord til at styre DFDS gennem den kommende strategiperiode, siger Claus V. Hemmingsen.Karina Deacon gik på Aarhus Universitet fra 1988 til 1993, hvor hun afsluttede studierne med at blive Cand. merc. aud, Auditing and accounting.



