Slæbebåd sejler til ny ejer

Onsdag 1. november 2023 kl: 09:37

Af: Redaktionen - Tybring har en god størrelse og er derfor relevant til mange forskellige formål, og vi har fået en hel del henvendelser fra seriøse købere. Vi er derfor rigtig glade for, at der nu er faldet en købsaftale på plads, som betyder, at slæbebåden får et nyt liv, siger Robert Hansen, der er Master Mariner and Fleet Manager hos Hirtshals Havn.Hirtshals Havn oplyser, at den nye, danske ejer gerne vil være anonym.