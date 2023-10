Skibe får ny ankerplads i Aarhus Bugt

Fredag 27. oktober 2023 kl: 11:00

Positiv modtagelse af ny ankerplads

Af: Redaktionen - Vi har modtaget en række henvendelser fra borgere, der har oplevet støjgener. Derfor indledte vi et samarbejde med specialister i lavfrekvent støj, der skulle hjælpe os med at lokalisere støjkilderne. Her viste det sig, at der under særlige vejrforhold kunne opleves lavfrekvent støj fra skibene, der ligger til på ankerpladsen ud for havneområdet, siger Aarhus Havn's kommunikationschef Daniel Møller Jensen.Han peger på, at man hos Aarhus Havn har haft en god dialog med Søfartsstyrelsen, der er myndighed på området.- Efter at have lokaliseret støjkilderne besluttede vi os for at undersøge en ny mulig lokation for en ankerplads. Her har vi blandt andet set på vanddybder og eksisterende sejlrender, og vi har fundet et egnet sted, som Søfartsstyrelsen nu også har godkendt som fremtidig ankerplads, siger han videre.Aarhus Havn oplever en positiv modtagelse af den nye placering, som skibene har taget i brug.- Vi kan se, at skibene allerede har taget godt imod den nye ankerplads, og vi glæder os over, at vi med flytningen kan reducere støjgenerne til gavn for de berørte borgere, siger Daniel Møller Jensen.Aarhus Havn har derudover sat gang i en forundersøgelse af etablering af landstrøm på containerterminalen. Aarhus Havn forventer, at de første containerskibe kan koble sig på landstrøm i løbet af 2026. Det vil - udover at fjerne udledningen af partikler og emissioner - fjerne støjgenerne i den nordlige del af Aarhus.