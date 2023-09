Havneselskab med tre havne havde fremgang i første halvår

Onsdag 20. september 2023 kl: 09:31

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I første halvår af 2023 har ADP A/Shaft en vækst på 3,5 procent i den samlede godsomsætning sammenlignet med samme periode i 2022, som var et rekordår. Fremgangen i godsomsætningen var baseret på fortsat høj aktivitet på container- og fast bulk-områderne, der samlet set gav et væsentligt bidrag til den høje tonnage på havneterminalerne.ADP A/S fremhæver, at fast bulk i årets første seks måneder havde en samlet vækst på 31 procent i forhold til samme periode sidste år, hvilket især skyldes store laster med træpiller.Fremgangen i fast bulk-forretningen skyldes også stor fremgang på Nyborg Havn, hvor ADP A/S i første halvår af 2023 oplevede en vækst på 144 tusinde tons inden for råstoffer i forhold til samme periode sidste år. En generel stigende efterspørgsel på arealer og faciliteter på Nyborg Havn har i første halvår af 2023 resulteret i tilflytning af nye kunder, som har givet øget aktivitet inden for især fast bulk og projektlaster.Fredericia Havns styrkede markedsposition har i de senere år øget tonnagen på containere. I første halvår af 2023 har containerforretningen stabiliseret sig på samme niveau som i 2022.- Det solide halvårsregnskab med et stærkt resultat og fortsat høj vækst i omsætning er et signal om, at vi leverer på strategien - med fortsat stor opbakning fra vores ejere. Vi har i de senere år taget del i væksten på containermarkedet og med den politiske godkendelse af havneudvidelsen kan vi inden længe igangsætte den planlagte udvidelse af containerterminalen. Med etableringen af selskabet Fredericia Container Terminal sammen med Fredericia Shipping A/S står vi styrket til de kommende års vækst på containere, som flytter sig i retning af vores transportkorridor i takt med udviklingen af havn og dry port, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør i ADP A/S.Udlejningsaktiviteten i Taulov Dry Port fortsatte på et højt niveau i årets første seks måneder. I første halvår af 2023 blev byggeriet af Etape II på 61.896 kvadratmeter lager- og logistikbyggeri afsluttet - og fuldt udlejet. Efterspørgsel efter lagerkapacitet i Taulov Dry Port er fortsat stor, så den planlagte Etape III på 97.000 kvadratmeter lav-emissions lagerbyggeri er blevet sat i gang - og ventes at stå færdigt midt i 2024.ADP A/S forventer et positivt resultat for hele 2023 på lidt under 2022-niveau.