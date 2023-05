To containere indeholdt 460 kg kokain

Tirsdag 16. maj 2023 kl: 12:35

Af: Redaktionen Tullverket vurderer, at de 460 kg kokain ville kunne indbringe over en milliard svenske kroner ved salg på gaden.Beslaglæggelsen er ifølge Tullverket et tegn på, at Helsingborgs Hamn er blevet en indgangsport for kokain - ikke bare ti Sverige, men også til det øvrige Europa.- Vores vurdering er, at Sverige er blevet et transitland for narkosmugling, siger Erik Friberg, der er enhedschef hos Tullverkets kriminalavdelning.- Store partier narko smugles hertil for siden at blive distribueret videre ti andre lande i Europa. Det er er et tydeligt eksempel på, hvordan den organiserede kriminalitet opererer, siger han videre.Tullverket har i den seneste tid gennemført flere kontroller i Helsingborgs Hamn - blandt andet den omtalte kontrol, hvor kokainen var gemt i særlige rum, der ikke umiddelbart er synlige.- De her konstruktioner er svære at opdage. Antallet af indkomne containere i Helsingborgs Hamn er stort. Det handler meget om transporter af frugt og grønt fra Sydamerika, og vi ved af erfaring, at det er en ofte benyttet vej for indsmugling af kokain, siger Erik Friberg.