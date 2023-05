Danmark vil få det første storskalaanlæg til håndtering af indfanget CO2 om tre år

Mandag 15. maj 2023 kl: 15:10

Af: Redaktionen Anlægget vil blive placeret på Østhavnen i Aalborg, hvor det fra 2026 forventes at modtage op mod fire millioner tons drivhusgasser årligt med mulighed for en fordobling af kapaciteten i fremtiden. Det svarer til knap 10 procent af Danmarks årlige CO2-udledning og halvdelen af Danmarks fangstbare CO2.





Projektet, der er det første af sin slags i Danmark og Fidelis New Energys første i Europa, bliver dermed en afgørende komponent for håndtering af nationalt og europæisk indfanget CO2 fremadrettet.





Året efter vil Fidelis New Energy supplere anlægget i Aalborg med yderligere et anlæg i Kalundborg. Den indfangede CO2 skal lagres i undergrunden eller udnyttes til produktion af grønne brændstoffer.





- Vi er meget glade for, at projektet i Aalborg nu realiseres. De nye modtagefaciliteterne bliver en vigtig del af vores arbejde med at understøtte kommercielt levedygtige klimastrategier hos europæiske virksomheder fremadrettet. Lagring og udnyttelse af CO2 er et centralt element i de fleste nationale og internationale klimaambitioner i disse år, men energiinfrastrukturen skal være på plads, før vi for alvor kan sætte skub på udviklingen. I den forbindelse bliver faciliteterne i Aalborg og Kalundborg enormt vigtige for etablering af kommende CO2-projekter i hele Europa og ikke mindst i Danmark, og vi forventer således investeringer for op imod 15 milliarder kroner, når faciliteterne er fuldt udbygget, fortæller Ulrik Dan Weuder, der er Managing Director hos Fidelis Europe.





Massive investeringer på vej som led i import af CO2

I forbindelse med etableringen af de nye faciliteter, der blandt andet består af 12 store cylindere til opbevaring og en pumpestation, investerer Port of Aalborg i klargøringen af en ny udstykning på 270.000 kvadratmeter samt i etableringen af ny kaj.





Fidelis og Port of Aalborg forventer, at op imod 200 skibe om året vil anløbe Aalborg med importeret CO2 fra udledningskilder i ind- og udland.





- Vi er enormt stolte over at indgå i dette banebrydende projekt sammen med Fidelis, der placerer Aalborg og hele Danmark som et afgørende centrum for fremtidens håndtering af indfanget CO2 på europæisk jord, lyder det fra bestyrelsesformand i Port of Aalborg, Lasse Frimand Jensen.





Administrerende direktør i Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl, fremhæver, at det nye modtageanlæg kommer til at fremme den grønne omstilling og ikke mindst skabe nye og fremtidssikrede job både direkte og indirekte som følge af afledte investeringer og vækst.





Når anlægget står færdig på Østhavnen i 2026 kan den importerede CO2 efter planen også bruges i omdannelse til grønne brændstoffer via P2X-teknologi.







Fakta om CCUS:

CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) er en samlet betegnelse, der beskriver forskellige metoder til at fange CO2, enten direkte fra den udledende kilde eller fra atmosfæren. Hvis kulstoffet - C'et i CO2 - ikke anvendes på stedet, kan den fangede CO2 enten opbevares permanent i geologiske reservoirer eller bruges til andre formål, såsom føde- og drikkevareproduktion, kemikalier, byggematerialer og syntetiske brændstoffer til fly, skibe og lastbiler, hvor fossilt kulstof kan erstattes. Det kan eksempelvis være i form af methan-gas. CCUS er på nuværende tidspunkt den eneste teknologi, der kan levere omfattende emissionsreduktioner inden for industrier, hvor det er sværere at reducere - eksempelvis cement- og stålindustrien Import af CO2 fra både udenlandske og danske aktører spås et stort potentiale, som kun bliver større i takt med, at der over de kommende år vil blive stillet stadig større krav til virksomhedernes grønne bundlinje, herunder hvordan de skiller sig af med deres CO2.





Om Fidelis New Energy:

Fidelis New Energy er en virksomhed, som udvikler, ejer og driver infrastruktur-aktiver, der har til formål at reducere CO2-udledninger og dermed have en positiv effekt på klimaet

Fidelis New Energy er med i den fulde livscyklus, fra idéen opstår, til udviklings- og ingeniørarbejdet, det tekniske design, byggefasen og drift samt finansieringen heraf. Fidelis’ fokus omfatter fire udvalgte områder: Fangst og lagring af CO2, bæredygtige brændstoffer, produktion af ren brint samt dertilhørende teknologiudvikling og innovation

Fidelis New Energy har hovedkvarter i Houston i Texas og afdelinger i Baton Rouge i Louisiana - begge i USA og i København - Danmark



