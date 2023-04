Nyt samarbejde om CO2-fangst skal skabe et marked for CO2

Tirsdag 25. april 2023 kl: 21:01

Af: Redaktionen Det nye europæisk CCS-samarbejde mellem virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er, der blev annonceret ved et arrangement i EU-Parlamentet, har til formål at fremme udbredelsen og arbejdet med CCS i Europa.- CCS er en vigtig del af EU’s ambitiøse målsætning om at opnå klimaneutralitet i 2050. Vi har brug for at få udbredt brugen af CCS, som er en teknologi, der allerede fungerer i praksis. Det kan vi bl.a. gøre ved at skabe et europæisk marked for handel med CO2, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.



Som led i EU’s net-zero plan skal gøres plads til at lagre op mod 50 millioner ton CO2 i den europæiske undergrund frem mod 2030.





En decideret CCS-strategi fra EU ventes ifølge Danske Rederier at blive offentliggjort midt på året. Forhåbningen fra Danske Rederier og de andre i samarbejdet er, at EU's kommende CCS-strategi kan være med til at bane vejen for et indre marked for CO2, der skal transporteres og lagres.





- Vi har for kort tid siden indviet Project Greensand i Danmark, som er et bevis på, at CCS er en tilgængelig teknologi og mulighed. Derfor vil transport af CO2 i en meget nær fremtid blive en ny mulighed for rederier, som kan hjælpe med at fragte CO2 til lagrene. Vi tror, at CCS er fremtiden, men vi skal have skabt et marked hurtigst muligt, siger Jacob K. Clasen.





Følgende er medlem af den nye koalition Carbon Capture Storage Europe:

Aker Carbon Capture

Baker Hughes

Bellona

Clean Air Task Force

the Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)

CO2 management

Danish Shipping

Dow

E3G

the European Lime Association (EuLA)

General Electric (GE)

Novozymes

