EU-Kommissionens formand ser bæredygtig brint som en spilforandrer

Tirsdag 25. april 2023 kl: 10:00

Af: Redaktionen I forbindelse med topmødet fremhævede Ursula von der Leyen, at befolkningen i Europa havde sparet omkring 20 procent på forbruget af gas siden sidste år, hvor gaspriserne steg kraftigt som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Derudover pegede hun på bæredygtigt produceret brint som en spilforandrer i det europæiske energisystem.Interesserede kan se Ursula von der Leyen og de øvrige deltagende statslederes indlæg og kommentarer nedenfor i den første video.EU's kommissær for energi, Kadri Simson, pegede i forbindelse med topmødet på, at offshore-vindkraf er en central del af fremtidens energisystem.Interesserede kan se Kadri Simsons og landenes energiministres indlæg nedenfor i den nederste video.