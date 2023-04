Nordsølande er indstillet på at sætte tempoet yderligere

Mandag 24. april 2023 kl: 15:05

Af: Redaktionen Politiske ledere fra Belgien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Nederlandene, Irland, Luxembourg, Danmark og formanden for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen mødes i dag i den belgiske kystby, Oostende.

Statsminister Mette Frederiksen deltager fra Danmark, og hun vil på mødet debattere med de politiske kollegaer fra de øvrige Nordsølande, hvordan man kan accelerere udbygningen af havvind i området endnu mere. Topmødet er en opfølgning på Nordsø-topmødet i Esbjerg i maj sidste år, hvor de deltagende lande aftalte at tidoble havvindkapaciteten i Nordsøen frem mod 2050.





Danske Rederier bifalder opfølgningen, da det er vigtigt at fastholde og bygge videre på det momentum, som er skabt for udbygningen af havvind i Europa. Desuden er det et vigtigt signal at sende efter USA’s Inflation Reduction Act og i forlængelse af EU’s egen Net-Zero Industry Act.







- Dagens møde er et vigtig politisk signal om, at en samlet offshore vind-industri i EU er klar til at levere på de politiske ambitioner. EU’s Net-Zero Industry Act har sat rammerne for en hurtig udbygning af havvind, og nu er det industriens tur til at levere. Det er de danske rederier inden for offshore vind i den grad klar til, siger Bjarne Løf Henriksen, der er sekretariatschef for Danske Rederier's EU-repræsentation.





Hos Danske Rederier fremhæver man, at det oven på EU’s Net Zero Industry Act er vigtigt, at det politiske lag og industrien står tæt sammen for at løfte opgaven med at omstille Europa til grøn energi. Her skal industrien vise viljen til at investere. Den danske offshore vindsektor er ifølge Danske Rederier verdensførende og står klar til at løfte opgaven.





- En bedre udnyttelse af grøn energi i Nordsøen har kæmpe perspektiver for rederierne. Vi har dels medlemmer, som er engageret i selve udbygningen og serviceringen. Men vi har endnu flere rederier, som får brug for grønne brændstoffer, som skal komme fra bl.a. havvind i Nordsøen. Dagens topmøde i Belgien med en samlet industri og politisk deltagelse er vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Bjarne Løf Henriksen





