Færre lagerbygninger står tomme i Vestjylland

Mandag 3. oktober 2022 kl: 12:06

Af: Redaktionen

De midt- og vestjyske virksomheder efterspørger ifølge Ejendomstorvet.dk, der er landets største portal for erhvervslokaler, logistikejendomme, lagerlokaler, fabrikshaller og værksteder som aldrig før.









- For et år siden havde vores portal et udbud på lidt over 140.000 kvadratmeter i landsdelen, men det er dykket meget kraftigt med 60 procent. Nu udgør udbuddet i hele landsdelen 55.900 kvadratmeter eller 0,6 procent af de samlede lokaler til lager, logistik eller produktion - det er både det laveste, vi nogensinde har registreret i Midt- og Vestjylland, og den laveste andel i de ni landsdele, vi følger tæt, siger administrerende direktør i Ejendomstorvet.dk, Jakob Wegener.









Ejendomstorvet.dk bliver drevet på foreningsbasis af erhvervsmæglerne i Danmark uden krav om overskud - ligesom "søsterportalen" Boligsiden.dk. På landsplan er der lige nu udbudt 980 lagerlokaler, logistikejendomme og produktionsbygninger til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk. Midt- og vestjyske virksomheder på jagt efter mere plads har 41 lokaler at vælge imellem - heraf ligger 14 i Herning kommune og 6 i Ikast-Brande kommune.









- Vi har gennem lang tid oplevet massiv interesse for lokaler, især i Herning, Ikast og Holstebro - og såvel for mindre lejemål på 100-500 kvadratmeter til for eksempel håndværkere og nystartede virksomheder som for store lokaler på 10.000 kvadratmeter. Mange virksomheder har udvidet produktionen og har brug for mere plads, og så er vi jo en landsdel med mange driftige iværksættere, siger Poul Lundorff, der er erhvervsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herning.









Han peger på, at nybyggeriet er bremset op, fordi omkostningerne til byggematerialer er steget kraftigt siden sidste sommer. En tilsvarende melding kommer fra en anden erhvervsmægler.









- En del byggeprojekter er blevet skrottet eller udskudt. Efterspørgslen er fortsat meget stor – også fra fx virksomheder, der sælger større forbrugsgoder og oplever, at inflationsramte danskere skruer ned for større investeringer til hjemmet. Med meget begrænset nybyggeri og med fortsat høj efterspørgsel ligger lejeniveauerne 15-20 procent højere end for et år siden, siger Pauli Bach, der er partner i Nordicals Herning.









Landsdelen har den særlige udfordring, at en del erhvervsejendomme tidligere husede tekstilvirksomheder. De havde ikke brug for store loftshøjder, og det er en hæmsko i dag, hvor højloftede, effektive lager- og logistikejendomme er de mest eftertragtede.









Samlet har Midt- og Vestjylland lige knap 10 millioner kvadratmeter lagerlokaler, logistikejendomme og fabrikshaller. Det svarer til godt 13 procent af det samlede areal i landet, kun overgået af Sydjylland og Østjylland.









