Anklageskrift mod chauffør fyldte 19 sider

Tirsdag 13. maj 2025 kl: 11:26

Af: Redaktionen Anklagemyndigheden oplyser, at chaufføren fredag blev idømt 60 dages betinget fængsel plus samfundstjeneste, en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på 112.000 kroner.





Anklagemyndigheden oplyser også, at chauffør var tiltalt for så mange forhold af blandt andet overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne og brug af anden chaufførs førerkort, at anklageskriftet fyldte 19 sider.





Chaufføren blev stoppet i sin lastbil på Køge Bugt Motorvejen af færdselspoliti fra Tungvognscenter Øst. Ifølge Anklagemyndigheden får chaufførens vognmanden sin sag for retten senere på året.









