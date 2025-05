Lastbil tabte et hjul - varebilbrød i brand

Tirsdag 13. maj 2025 kl: 11:09

Af: Redaktionen

Melding om den brændende varebil kom klokken 0.55 og lød på en brand i en bil. Branden var opstået som sidste led i en kædereaktion, hvor først en lastbil havde tabt et hjul, som varebilen så kørte henover, og som så satte sig fast under varebiler, som så trak hjulet hen over asfalten, hvor der så opstod gnister, der satte ild i olie, der lækkede fra varebilen - angiveligt fra en lækage, der var opstået, da varebilen kørte hen over det table hjul.









Den brændende olie satte ild i varebilen, hvilket betød, at politiet måtte spærre motorvejen og lede trafikken af ved Vemmedrup-afkørslen.









Brandvæsnet fik slukket branden, men asfalten var smeltet som følge af branden. Derfor skal asfalten repareres, før begge vejbaner kan benyttes igen.









Tirsdag formiddag klokken 9.30 var meldingen, at den ene vejbane fortsat var spærret, og at det påvirkede morgentrafikken.









Politiet oplyser, at ingen personer kom noget til ved branden.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.