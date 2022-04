Containerskib er trukket fri af grunden ud for USA's østkyst

Tirsdag 19. april 2022 kl: 12:48

Af: Redaktionen Det er endnu ikke klarlagt, hvorfor containerskibet forlod sejlruten og endte med at sidde fast i tykt mudder.Inden skibet blev trukket fri, var det blevet lettet for omkring 500 containere, så det ikke stak så dybt. Derudover var der blevet fjernet store mængder mudder rundt om skibet.»Ever Forward« blev efter bjærgningen bugseret til en ankerplads ud for Annapolis, hvor det skal undersøges for skader. Hvis skibet er sødygtigt, vil det - efter at have fået de omkring 500 containere tilbage - kunne genoptage den afbrudte sejlads til Norfolk i Virginia.Rederiet Evergreenn gjorde sig også bemærket sidste år, da containerskibet »Ever Given« kom ud af kurs og lagde sig på tværs af Suez-kanalen, som derefter var blokeret i en uges tid.