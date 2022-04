Energiselskab får ny direktør

Mandag 4. april 2022 kl: 11:42

Michael Løve er ny administrerende direktør i energiselskabet OK.

Om Michael Løve:

Michael Løve har siden 2017 været administrerende direktør for Netto i Salling Group. Her har han stået i spidsen for en periode med betydelige forandringer i Netto's butikker, gode resultater, store investeringer og ekspansion i både Danmark, Polen og Tyskland

Tidligere har Michael Løve været administrerende direktør for den største britiske byggemarkedskæde B&Q, og før det var han direktør for SuperBrugsen i Coop

Michael Løve sidder endvidere i bestyrelsen for Mekonomen, JP/Politiken og SMILfonden. Michael Løve er uddannet på DTU og har en MSc. Engineering fra 2001

Af: Redaktionen - Michael Løve er en stor kapacitet, som vi er stolte af at kunne præsentere som OK’s nye administrerende direktør. OK er en solid virksomhed i rivende udvikling, og energimarkedet er konstant under forandring. Michael Løve har mere end overbevist os om, at han er den helt rette til at sikre en fortsat positiv udvikling for OK i en transformationstid, siger Flemming Rasmussen, der er bestyrelsesformand i OK a.m.b.a.Andelsselskabet OK har i de senere år haft betydelig vækst på stort set alle forretningsområder og lavet rekordresultater. Koncernen, som tæller flere datterselskaber, herunder cleantech-virksomheden Kamstrup, er gået ind på nye områder som varmepumpemarkedet og markedet for e-mobilitet og investerer massivt. OK kunne i januar fortælle, at selskabet vil investere et milliardbeløb alene i e-mobilitet de kommende tre år.I forbindelse med sit nye job siger Michael Løve, jobbet i OK er en ualmindelig spændende mulighed for ham.Han peger på, at OK står stærkt både forretnings- og værdimæssigt, men at selskabet også skal finde nye veje i en energibranche under forandring.- Mange af de markeder, som OK arbejder på, er under forandring, og OK har en klar ambition om at være med til at skubbe til den grønne omstilling med væsentlige investeringer i fremtiden. Det skal ske samtidig med, at OK fastholder og udvikler sin stærke position som en kundeejet og sympatisk operatør af tankstationer, vaskehaller og conveniencebutikker, som typisk ligger lidt mere lokalt. Kombinationen af de to opgaver, synes jeg, er både meningsfuld og spændende at kaste mig over. Det glæder jeg mig meget til at gøre sammen med mine kommende kolleger, siger Michael Løve og fortsætter:- Jeg har i ansættelsesprocessen fået et indtryk af en virksomhed, som har en stærk servicekultur og en stædig tålmodighed. Samtidig viser tallene, at OK er en sund forretning, og den kombination tænker jeg er et godt udgangspunkt for en spændende rejse.