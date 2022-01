Lastbilers vægte og dimensioner går hånd i hånd med klima og økonomi

Mandag 10. januar 2022 kl: 10:23

Benyttes den høje CO2-pris, har alle projekter en positiv nettonutidsværdi og er dermed samfundsøkonomisk rentable

Gevinsten ved de sparede kilometer og deraf sparede kørselsomkostninger lagt sammen med den sparede CO2-emission og andre emissioner er i de fleste tilfælde nok til at opveje de omkostninger, der kommer fra mere vejslid fra tungere køretøjer og faldet i afgiftsindtægter på grund af lavere dieselforbrug

Forhøjelse af totalvægten fra 32 ton til 35 ton på fire-akslede lastbiler og indførelse af fem-akslede lastbiler på enten 40 eller 42 ton. De kommer i analysen positivt ud på både samfundsøkonomi og CO2-reduktion - den ene bedre end den anden

Forøgelse af længden på sættevogne fra 13,6 meter til 14,9 meter. Forslaget kommer positivt ud på især samfundsøkonomien

Forøgelse af totallængde fra 16,5 til 17,5 meter på sættevognstog giver en stor CO2-reduktion, men koster af samme grund tabte dieselafgifter

Af: Redaktionen Analysen fra Færdselsstyrelsen ligger efter DTL's vurdering i forlængelse af anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Landtransport, som DTL og en stribe andre brancheorganisationer afleverede til regeringen i marts 2020.- Effektivisering af transporterne gennem mere produktive lastbiler, påhængskøretøjer og vogntog er en på mange måder god vej frem, da det på én gang giver gevinster for både samfunds-, og erhvervsøkonomi og klimaet, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:- Men der er mere at gøre. Vi savner en forhøjelse af vogntogsvægtene. Det sideløbende og nødvendige skifte fra diesel til grønne drivmidler bliver nemlig langt fra gratis, så det er vigtigt at meromkostningerne afbødes ved netop effektivisering.Blandt anbefalinger fra transporterhvervet var også forslaget om dobbelttrailere, hvor en analyse med anbefalinger blev lagt frem i slutningen af 2021Erik Østergaard fremhæver, at DTL glæder sig over følgende hovedkonklusionerne i analysen:- Det ligger jo lige til højrebenet at sætte fuld tryk på at få forslagene gennemført hurtigst muligt, siger Erik Østergaard, der fremhæver følgende forslag:Ekstra to meters vogntogslængde til sættevogntog og påhængsvogntog med kran. Forslaget bidrager til samfundsøkonomien og CO2-reduktionen.- Vi ser frem til en positiv og hurtig politisk behandling - til gavn for både samfunds-, og erhvervsøkonomi og klimaet, siger Erik Østergaard.Interesserede kan se rapporten fra Færdselsstyrelsen