Tohjulet vejhjælp overhaler firehjulet

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 08:00

Fakta om vejhjælpscyklerne:

Vejhjælpscyklerne er i drift i København og på Frederiksberg

Cyklerne har en rækkevidde på 100 kilometer på en opladning

Otte reddere har været på kursus i betjeningen af vejhjælpscyklerne

Hver cykel vejer ca. 150 kg inklusive udstyr

Vejhjælpscyklerne kan udføre assistance indenfor, nødtætning, hjulskift, døroplukning, rudeafdækning og starthjælp til både 12 og 24 volt

Af: Redaktionen Cyklerne, der kører på pedalkraft og el, er i drift, når der er mest trængsel i trafikken i Hovedstaden - typisk på mandage, fredage, i weekender og ved større begivenheder, der kan medføre tæt trafik. En halvårsevaluering viser, at cyklerne har overhalet de klassiske teknikerbiler i forhold til, hvor mange assistancer, der kan køres på en vagt i København, når der er trængsel på vejene.- Vi kan se, at vejhjælpscyklerne som forventet giver rigtig god mening i Hovedstaden, hvor trafikforholdene giver vores biler udfordringer med at komme frem. Erfaringerne er så gode, at vi nu overvejer at udvide med flere vejhjælpscykler i hovedstadsområdet, siger Jan Bøjstrup Christensen, der er SOS Dansk Autohjælp's direktør for mobility i DanmarkSiden de to specialbyggede cykler blev sat i drift 1. maj, har de tilsammen kørt 2.370 kilometer. Det svarer til, at hver cykel har været en tur til Oslo og tilbage igen. Cyklerne indstiller driften i vinterperioden, når der er sne og glatte veje.Udover at løse et konkret problem med trængsel i trafikken, bidrager cyklerne til SOS Internationals ønske om at finde flere løsninger på klimaudfordringerne.