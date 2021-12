Kinesisk bilproducent kører frem i el-varebiler

Onsdag 1. december 2021 kl: 15:10

Nye el-varebiler er kommet til

Store ordrer i hus

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Stadig flere opdager fordelene ved at vælge en elektrisk bil, og markedet er i stor vækst - både i person- og varebilssegmentet. For varebiler er der ekstra mange fordele, man sparer ikke bare brændstof-, men også service, CO2-ejerafgift samt reparationsomkostninger, siger Steffen Vilstrup, der er Country Manager i Maxus Danmark.Maxus startede på markedet med den elektriske varebil, e-Deliver 3. Men der er kommet flere til siden da. Den store varebil, e-Deliver 9 er kommet til Danmark og har været en stor succes for Maxus. Med et varerum på 9,7 kubikmeter og 11 kubikmeter er e-Deliver 9 en af de største modeller i segmentet. Den har en rækkevidde på op til 353 kilometer ved bykørsel og en lastekapacitet på op til 1200 kg. Den store varebil har været en god supplering til den mindre e-Deliver 3, som fås i størrelserne 4,8 kubikmeter og 6,3 kubikmeter.Maxus Danmark oplyser, at den store el-varebil, e-Deliver 9, kan bestilles med en batterikapacitet på 51,5 kWh, 72 kWh og 88,55 kWh. Derudover er e-Deliver 9 som chassis kommet til udvalget. Som chassis er e-Deliver 9 en fleksibel platform med mulighed for flere forskellige specialtilpasninger som boks, lift og lad. Bilen fås i to længder og med en totalvægt på optil 4.050 kg. Dertil har den en batteristørrelse på 65 kWh, der understøttes af otte års garanti.Maxux Danmark oplyser, at man i 2021 har fået nogle større ordrer i hus - eksempelvis fra Instabox og Bring.- Den grønne omstilling er hovedfokus hos mange virksomheder og det kan mærkes, siger Steffen Vilstrup.Instabox, der er en fragttjeneste med ukompliceret forsendelse i Danmark og Sverige, har investeret i 43 Maxus el-varebiler, mens logistikvirksomheden Bring, der er ejet af den norske stat, også har valgt at investere i Maxus-elbiler, og mange byer i Danmark får derfor leveret deres pakker uden CO2-udledning.