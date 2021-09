Svensk busproducent satser stadig på biogas i den grønne omstilling

Mandag 13. september 2021 kl: 15:37

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På persontransportmessen udstiller Scania blandt andet en tre-akslet Scania Citywide LE 6x2*4 14,8 biogasbus, som vil være placere centralt på standen. Den tre-akslede bus er 14,8 meter lang og har plads til 110 passagerer fordelt på 53 siddende og 57 stående plus en kørestol eller barnevogn.Scania's første generation Citywide blev præsenteret i 2011. Den nyeste generation har her 10 år senere fået nyt karosseri og ny teknik. Drivlinen er udviklet og produceres af Scania i Södertälje og består af en ni-liters, fem-cylindret rækkemotor på 340 hk/1.600 Nm, en 12-trins gearkasse med fuldautomatisk kobling, gearskiftesystem og retarder samt en Scania-bagaksel med enkeltreduceret bagtøj.Den udstillede bus er af LowEntry-type med lav indstigning og lavt gulv i bussens forreste halvdel. Bag midterdørene er der to trin op, så de passagerer, der skal køre med over lidt længere afstande, kan få glæde af bedre udsyn og komfort. Bussen er udrustet med 1+1+0 dørkonfiguration, men kan leveres med andre dørkonfigurationer på op til 2+2+2 i forhold til lokale ønsker og behov.Bussen har en brændstofkapacitet på 1.875 liter fordelt på fem tryktanke á 375 liter monteret på taget. Det giver bussen en rækkevidde på op til 1.200 km på en enkelt optankning og en klar driftsfordel over for el-busser på længere, regionale busruter. Når bussen tankes med lokalt produceret biogas, vil den kunne levere 100 procent CO2-neutral passagertransport praktisk taget uden udledning af NOx og partikler - endda uden partikelfilter - samt med et 3 dB lavere støjniveau end en tilsvarende dieselbus.