- MAN har distribueret komfort og køreegenskaber helt ud i sine TGL-lastbiler

Tirsdag 13. april 2021 kl: 23:00

Af: Jesper Christensen For lige at opsummere. MAN's TGL'er levede fuldt og helt op til vores forventninger.

MAN har taget alt det gode fra de nyeste TGX-modeller - manøvreegenskaber, udsyn, kørekomfort, indretning af førerpladsen med mere - og distribueret det til TGL-modellerne, så de er utroligt lette at styre gennem smalle gader, køre ad brede veje med meget trafik og ud på landeveje og motorveje. Og mens bilerne stille og roligt lægger kilometer efter kilometer bag sig, kan man nyde at have en rigtig lastbil i hænderne, hvor støjniveauet er lavt og udsynet er godt hele vejen rundt.





Nogle vil måske mene, at det er overgjort, at forsyne en distributionsbil med et rat, der kan justeres så meget i højde og hældning, som det er tilfældet i MAN's TGL'er. Men hvorfor skal distributionschauffører ikke havde samme komfort, som chauffører i de store lastbiler? Selvfølgelig skal de det. De skal også have lastbiler med automatiserede gearskift, for chauffører i distributionsbiler skifter gear mange flere gange dagligt, end chauffører i store lastbiler, der kører de lange ture.





Og under testkørslen rundt i Aarhus' gader nød vi at kunne side stille og roligt tilbagelænet i førersædet og styre bilen rundt i skarpe sving, om gadehjørner og ind gennem gader, hvor parkerede biler fyldte godt op på begge sider. Styrtøjet var nyeste udgave med elektroniske hjælpestyring og i kombination med TGL'ernes automatiserede gearskift var det enkelt at holde fokus på kørslen.





Kort sagt - Godt brølt, løve.





Og så vil jeg håber, at alle chauffører, der får en ny lastbil udleveret, også får udleveret en personlig introduktion til de mange finesser, moderne lastbiler byder på. Dels er listen over tidens tilvalg lang, dels vil det være surt at have valgt noget, som chaufføren bag rattet ikke kender til - eller ikke ved, hvordan han skal udnytte.





Tiden, hvor det var nok at udlevere en instruktionsbog, bør være historie.













































To-man-distribiler





De to testbiler - en 12 og en 18 tons MAN TGL med henholdsvis en 220 hk motor og en 290 hk motor opbygget som distributionsbiler med kasse med faste sider og lift i bagenden. Der er tale om biler, der er konstrueret til distributionskørsel, og som er fyldt med det bedste fra de nyeste store løver fra MAN.













by-koersel





Kørekomfort på et niveau, der ligger er par trin over de trin, bilerne er udstyret med.









Indstigning-i-den-mindste





Som chauffør kan man let komme ud af bilen - og ind igen og indtage den behagelige og velindrettede plads bag rattet, der kan justeres. Tæller man gulvet med som øverste trin, er der to trin op i den mindste TGL 12.220...





TGL-18-venstre-side

...og de tre op i den større TGL 18.290.









venstre-doer-betj

Førerhusene i den nyeste TGL-generation deler komponenter med de større TGX-modeller, som MAN præsenterede for et års tid siden. Gedigen udførelse og velplacerede betjeningsknapper i døren.









Kontakt-i doer.jpg

Og lige som i TGX'erne er der mulighed for at vælge knapper i døren i føresiden, så eksempelvis kan betjene lastbilens lift, advarselsblink eller andet godt fra mulighedernes liste.









Spejle-v-bykoersel / spejle-h-side

Spejlenes placering er ændret i forhold til de tidligere modeller. De er rykket lidt tilbage, hvilket giver et bedre udsyn. Men lige som på alle andre lastbiler med spejle, er der også her en blind vinkel, som man skal have styr på.









Ikop-holder

Kopholderen har plads til kopper og flasker i forskellige størrelse. En lille dims kan flyttes og holde på flasken på plads.









Instr-18-tgl

Den centrale del af instrumentbordet viser alt efter valg forskellige vigtige oplysninger under kørslen. Her sikkerhedsafstanden fremad. På turen i MAN TGL 18.290 kørte vi ad landevejen mellem Randers og Aarhus. 80 km/t, 1.500 omdrejninger pr. minut og et lydniveau fra motoren, som ikke lagde en dæmper på snakken mellem transportnyhederne.dk og MAN's profi-driver Poul Jørgensen.





loeve-instr

Man kan vælge at få sin MAN-lastbil leveret med en stor infoskærm. Og hvem kan stå for en sådan en fætter, som løven på skærmen her.













Front-lygte-men MAN

TGL-modellerne har selvfølgelig også MAN i lygterne.









H-side-med-skab-12-20

Brdr. Plagborg havde opbygget testbilerne med kasser med faste sider. Bilerne var også forsynet med et låsbart skab på højre side.













Interesserede kan læse mere om de to bilers tekniske detaljer her:





Mandag er MAN-dag





Og om kørslen i byen her:









Med de nye TGL'er og TGM'er må det gerne være man-dag hverdag





Lidt om støj:





Det kan være svært at vurdere, hvor meget støj et vist antal decibel er. Men BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har en enkelt oversigt over, hvormeget støj, der er omkring os i forskellige situationer.





















(Kilde og illustration: arbejdsmiljøweb.dk fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)





